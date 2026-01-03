Десантник с черным поясом: история о мужестве и выборе

Служба в десантно-штурмовых войсках – дело не простое. Чтобы попасть в ряды десантников, нужно обладать отменным здоровьем, хорошей физической подготовкой и большой силой воли, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Все эти качества присущи рядовому Нугербеку Татымбеку из Астаны, парню, привыкшему побеждать.

Еще недавно он стоял на пьедестале чемпионата мира по каратэ в Канаде, держа в руках флаг своей страны. Сегодня уже в строю, в военной форме, рядом с такими же, как он, ребятами. У Татымбека за плечами высшее образование по специальности «таможенное дело» и черный пояс по каратэ.

"Я выбрал десантно-штурмовые войска, потому что они требуют не только силы, но и выносливости, воли, характера. Мне хотелось проверить себя, узнать, чего я стою в настоящем деле", – рассказывает солдат.

Позади первые месяцы службы, которые считаются самыми напряженными. Строевая подготовка, изучение уставов, неукоснительное соблюдение распорядка дня, стрельбы, занятия по тактике и медицине. Все новое, но спортивная закалка помогает.

«На стрельбище стрелял из автомата впервые, волновался, а потом попал даже в «девятки, – улыбается он. – Когда проходили обкатку бронетехникой, впервые ощутил ту мощь, что стоит за армией. Это чувство силы и ответственности. А первый прыжок с парашютом – моя следующая цель».

В его словах звучит уверенность человека, который привык работать над собой. Служит вместе с парнями, с которыми познакомился еще в поезде по дороге в часть. За короткое время они успели почувствовать, что значит плечо товарища.

«Здесь каждый понимает, что отвечает не только за себя. «Десантник десантнику брат!» – это не просто слова», – добавляет рядовой Нугербек Татымбек.

Для него воинская служба – не формальность.

«С древних времен наши батыры защищали землю. Мы должны быть их продолжением. Армия учит не бояться быть мужчиной, брать на себя ответственность. И это важно – быть достойным гражданином своей страны», – говорит он.

Впереди у новобранца – прыжки с парашютом, полевые выходы, боевые стрельбы. Но самое главное испытание он уже проходит – учится служить с честью, держать слово и быть надежным плечом товарищу.

