Детсады и школы вновь заработают в Экибастузе

С 19 декабря вновь заработают все детские сады и большая часть школ города Экибастуза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz .

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В них температура находится в пределах нормы. Об этом рассказал аким города Аян Бейсекин во время прямого эфира на своей Instagram-странице.

«Из всех школ только в СОШ №24 и №1 у нас не достигли оптимальных параметров, поэтому эти школы чуть позже откроем. Думаю, за 2-3 дня систему полностью отладим. Необходимые работы по нормализации тепла проводим», – уточнил Бейсекин.

Он добавил, что в городе продолжают балансировать систему теплоснабжения, поэтому в некоторых многоэтажках всё ещё холодно. Такие дома обследуют специалисты отдела жилищной инспекции и тепловой инспекции «Экибастузтеплоэнерго».

Напомним, 27 ноября 2022 года из-за аварии на теплосетях остался без тепла Экибастуз. Днем позже в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Занятия в школах Экибастуза перевели в онлайн-формат, перестали работать детские сады. Во все 689 многоэтажных домов Экибастуза тепло вернулось 7 декабря. 8 декабря режим ЧС был отменен.

По факту прокуратура Павлодарской области зарегистрировала досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям).