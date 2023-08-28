До трех квалификаций могут получить студенты колледжей в Казахстане

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанские колледжи для подготовки конкурентоспособных специалистов самостоятельно определяют содержание образовательных программ и сроки обучения. Студентам предоставляется возможность получить до трех квалификаций для выхода на рынок труда. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
 

Фото: Kazpravda.kz

Отмечается, что для стимулирования инженерно-педагогических работников для руководителей и их заместителей предусмотрено материальное поощрение от 30 до 100% от должностного оклада за квалификационную категорию.

Кроме того, с текущего года привлеченным с производства педагогам со стажем работы не менее 5 лет будет присваиваться квалификационная категория "педагог-модератор" без прохождения аттестации и производиться доплата в 30% от оклада. Педагогам с производственным стажем более 10 лет будет присваиваться категория эксперта с 35% надбавкой к зарплате.

В целом, по данным минпросвещения, дуальное обучение внедрено в 558 организациях с участием 8 тысяч предприятий и с охватом 72 тысяч обучающихся. В рамках шефства предприятий над колледжами 498 предприятий подписали договоры и меморандумы с 410 колледжами.

В колледжах страны второй год ведется прием 10 тысяч студентов по целевому заказу с обязательством трудоустройства. 

Напомним, с сентября 2023 года стипендия студентов колледжей будет увеличена на 50%, с доведением до 100% в 2024 году.

Для студентов колледжей в Казахстане разработали новые типовые учебные программы.

#Образование #студенты #колледж #квалификация #профессия

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