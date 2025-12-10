Фото автора

Реализация данного проекта направлена на обеспечение казахстанских фермеров качественным семенным материалом, устойчивым к климатическим условиям различных регионов страны. В состав новой линии входит современное оборудование из Китая и Чехии, предназначенное для сушки, обмолота, калибровки и упаковки семян, что позволит значительно повысить качество подготовки материала к посеву.

Особое внимание уделено внедрению высокопродуктивных гибридов кукурузы и сортов сорговых культур, включая сорго, суданскую траву и могар, отличающихся устойчивостью к засухе и болезням. Реализация проекта призвана укрепить отечественное семеноводство и внести вклад в продовольственную безопасность Казахстана.

Как отметила председатель правления ТОО КазНИИЗиР Шолпан Бастаубаева, у них есть 33 сорта и гибрида кукурузы, занесенных в реестр допущенных к применению в Казахстане, и этот фактор подтверждает, что наши сорта не уступают по урожайности, по качеству, а по содержанию крахмала даже выше зарубежных гибридов.

"Поэтому они и получили допуск к использованию на территории страны. Учёные создали свой отечественный продукт и теперь стоит вопрос, как надо дальше размножать семена и предоставлять их фермерам. Для этого мы и запустили в работу этот цех. Вначале подготовили проект «Производство высококачественных семян гибридов кукурузы и сортов сорговых культур», через АО «Фонд науки», получили финансовый грант, добавили к нему часть своих средств, закупили и смонтировали оборудование, и теперь имеем возможность обеспечить семенами кукурузы пять южных областей Казахстана", - сказала она.

Именно отсутствие гарантии качества было главным препятствием для работы наших фермеров с отечественными семенами. Теперь эта проблема решена. Запуск завода решает вопрос обеспечения казахстанских фермеров качественным семенным материалом, устойчивым к климатическим условиям различных регионов страны. Реализация проекта полностью закрывает потребности казахстанских селекционеров занятых в создании новых гибридов и сортов, а также снизит зависимость от импортных семян, призвана укрепить отечественное семеноводство и внести вклад в продовольственную безопасность Казахстана.

В церемонии запуска завода приняли участие заместитель председателя НАНОЦ Максим Сутула, представитель АО «Фонд науки» А.Тажиева, ученые и фермеры.