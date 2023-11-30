Газовый долгострой

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Жители села Кызылту Талгарского района так и не дождались обещанной властями газификации своих домов.

фото из архива "КП"

Об этой проблеме мы сообщали неоднократно. Уже пять лет подряд, начиная с 2018 года, тянется муторная история со строительством газопровода в поселке Кызылту, расположенном всего в нес­кольких километрах от Алматы. Все это время местные жители жалуются на плохую работу подрядной компании ТОО «Корпорация «КазПроект­Строй», которая частично завершила прокладку в селе газовой магистрали, однако дальше дело застопорилось.

В 2021 году областное управление энергетики и ЖКХ грозилось расторгнуть контракт с подрядчиком, чего сделано не было. Не дали результата и многочисленные обращения сельских активис­тов в акиматы района и области, встречи с депутатами Парламента. Как заверял жителей села бывший заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов, полное завершение проекта было намечено на 2022 год.

Между тем и нынешний отопительный сезон сельчане встретили без обещанного голубого топлива. К слову, каждый из них выложил поч­ти по полмиллиона тенге за подведение газораспределительных сетей к домам, установку отопительных котлов. Многие взяли для этого кредиты в банках, залезли в долги.

Понадеявшись на скорую газификацию села, обы­ватели не запаслись нынче углем и дровами и теперь вынуждены включать на полную мощь электрообогреватели.

Как выяснилось, строительно-монтажные работы были приостановлены в связи с тем, что земельные участки, на которых планируется проложить газопровод, принадлежат ТОО «Байсерке-Агро». Хозяева земель предложили подрядчикам перенес­ти уже установленные опоры для газовых труб на другое место.

Наконец в октябре текущего года представители акимата Талгарского района сообщили хорошую новость: подрядная организация обещает завершить все работы по прокладке газовой магистрали в течение максимум десяти дней. В первой декаде ноября должна начаться подача газа в дома.

С тех пор прошел месяц, однако жители ряда улиц села Кызылту по-прежнему остаются без доступа к голубому топливу. По словам местной активистки Тогжан Чадиновой, люди ругаются, уже устали верить обещаниям чиновников и газовщиков.

– Кажется, что этот долгострой никогда не закончится! – возмущена Тогжан Мукашевна. – Нас все время просят подождать еще немного. Но как долго будет продолжаться волокита с газификацией? Мы уже не знаем, куда обращаться за помощью.

Помимо прочего, в густонаселенном поселке, прилегающем к Алматы, нет нормальных дорог, не проведено уличное освещение, постоянно случаются перебои с подачей воды и электричества. Одно слово, пригород – не город…

#газ #газификация #долгострой #Кызылту

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