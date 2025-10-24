Глава государства: «Мы должны ценить стабильность и согласие»

Президент
126

Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«Казахстан должен быть Справедливым, Безопасным, Чистым и Сильным государством. Это национальная стратегическая цель, общая задача и священный долг всех граждан. Для того чтобы стать передовой страной нам предстоит преодолеть еще немало рубежей. 

Мы должны ценить стабильность и согласие. Особенно важно правильно разъяснять эти ценности подрастающему поколению, давать ему верные жизненные ориентиры. Будущее нашей страны – в руках молодежи. Поэтому нужно воспитывать наших молодых людей, прежде всего, как ответственных граждан – Адал азамат.

Ответственный гражданин – это человек, который уважает свою страну и народ, соблюдает законы, стремится к знаниям, привержен национальным ценностям и вносит вклад в укрепление единства страны.

Процветание Казахстана – в руках патриотичной, дисциплинированной, образованной, культурной, активной и интеллектуальной молодежи. Молодое поколение должно расти, осознавая, что человек, верящий в свои силы, прогрессивный, образованный, предприимчивый и трудолюбивый, никогда не будет от кого-либо зависеть. Если каждый гражданин будет предан своему делу, аккуратен и сосредоточен, то и все государство будет успешным. 

Мы должны стать конкурентоспособной нацией. Это, в первую очередь, вопрос качества нации. Наши граждане должны быть современными, прогрессивно мыслящими и творческими. В нынешнее крайне сложное, переменчивое и полное противоречий время быть передовой страной – нелегкая задача. Поэтому мы будем принимать смелые решения и решительно двигаться вперед, к светлому будущему. Абсолютно уверен, что только в этом случае наше время сохранится в сознании народа как историческая эпоха великого перелома».

В своем выступлении Глава государства отметил, что в нынешнее неспокойное время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дипломатии.

«Конечная цель реформ, которые мы осуществляем общими силами, – адаптировать Казахстан к новым реалиям, тем самым укрепить суверенитет страны и повысить ее конкурентоспособность. Мой гражданский долг как Главы государства – обеспечить территориальную целостность, независимость и экономическое развитие нашей страны. 

Как вам известно, современный мир вступил в принципиально новый исторический этап. С одной стороны, не утихают конфликты и войны, с другой, стремительно развиваются высокие технологии и искусственный интеллект. 

Несмотря на столь сложную обстановку, наша страна поступательно развивается. Мы наладили дружественные отношения со всеми странами, наше государство признано как надежный партнер. Благодаря этому мы привлекаем значительные инвестиции в энергетику, транспорт, логистику, информационные технологии, сельское хозяйство и другие отрасли.

В нынешнее неспокойное время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дипломатии. Мы считаем, что всем государствам следует находить общий язык и достигать компромиссов. Необходимо укреплять взаимное доверие и уважение, развивать партнерские отношения. 

Большим успехом можно назвать недавнее открытие в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. 

На юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций я обратил особое внимание на ключевые международные проблемы и высказал ряд предложений. В мире должна быть установлена система справедливых международных отношений, учитывающая интересы всех стран. Казахстан как ответственный и влиятельный член мирового сообщества продолжит проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику».

#Токаев #внешняя политика #согласие #стабильность

