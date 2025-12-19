Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Салли Джейн Аксуорси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Сената

Поздравив британского Посла с назначением, Маулен Ашимбаев отметил, что Великобритания является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе. Более 30 лет дипломатических отношений страны связывают дружба, основанная на доверии, взаимном уважении и общих интересах.

«Сегодня казахстанско-британские отношения динамично развиваются в различных сферах. Сложился прочный и конструктивный политический диалог на самом высоком уровне. В ноябре прошлого года на климатическом саммите COP29 в Баку встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Премьер-министра Великобритании Кира Стармера придала новый импульс сотрудничеству между нашими странами. В апреле 2024 года, во время визита министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в Казахстан, подписано Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Парламент Казахстана готов содействовать реализации данного Соглашения», – подчеркнул председатель Сената в своем выступлении.

Стороны также сошлись во мнении о необходимости расширения межпарламентских контактов. Были обозначены задачи по дальнейшему взаимодействию в рамках групп дружбы, действующих в Парламентах обеих стран.

Вместе с тем, спикер проинформировал посла о внутриполитических и социально-экономических реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства. Маулен Ашимбаев подробно остановился на вопросах демократизации политической системы Казахстана и новых инициативах из Послания Президента, отметив стратегический характер проводимых преобразований. Он также выразил признательность духовным представителям Англиканской церкви за неизменную поддержку и активное участие в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь Салли Джейн Аксуорси выразила заинтересованность в укреплении дальнейшего сотрудничества с Сенатом Парламента по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.