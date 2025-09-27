Мир вступил в новую технологическую эпоху, где ставка – лидерство в искусственном интеллекте. Казахстан делает ставку на инновации, чтобы не остаться в стороне от мировой технологической гонки. О том, как сделать так, чтобы правила этой игры устанавливали специалисты, а не алгоритмы, шел разговор на парламентских слушаниях в Мажилисе.
IT и промышленность: проверка на совместимость
Ключевой костяк энергетики
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Обеспечить объективную оценку знаний
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Тише едешь – дальше будешь
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Цель – поиск новых месторождений
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Вечные инвестиции в будущее
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Чистые стены – безопасный город
Завтра - День труда
Указ Главы государства об освобождении от должности
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Указ Главы государства о назначении
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Диагностику проходят малыши
Яркие страницы жизни Синьцзяна
На зарядку становись!
Шоу, вдохновленное Нургисой
Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
