Риск или шанс?

Слушания открыл спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд четких задач по развитию искусственного интеллекта во всех сферах, достижение которых должно за три года превратить Казахстан в цифровое государство. Это было цент­ральной темой в Послании народу Казахстана, об этом Глава государства говорил в своем выс­туплении на 80-й сессии ООН.

– Нам необходима казах­станская модель искусственного интеллекта. Такую задачу ставит перед нами Президент. Эта модель должна быть безо­пасной для граждан, эффективной для экономики, отвечать национальным интересам и придавать импульс прогрессивному развитию страны. Это не просто вызов современности – это состязание знаний и умов. И у нас есть все возможности, чтобы быть в числе передовых государств в этом направлении. Уверен, что парламентские слушания внесут весомый вклад в масштабное внедрение искусственного интеллекта, – сказал Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что сегодня на развитии искусственного интеллекта сфокусированы все страны мира, вступившие в буквальном смысле в гонку технологий.

Недавно в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае был представлен «Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта-2025». Первое место в рейтинге заняли США, второе – Китай, третье – Великобритания. Однако ситуа­ция стремительно ме­няется. Уже сегодня на первый план выходят и другие страны, демонстрируя впечатляющие темпы развития.

– Это еще раз подтверждает, насколько быстро эволюционируют технологии. Конкуренция в сфере искусственного интеллекта – это не только борьба государств за первенство. Это процесс, который уже сегодня влияет на экономику, рынок труда и повседневную жизнь миллионов людей, – сказал глава Мажилиса.

Он привел данные прогнозов, согласно которым общий объем рынка искусственного интеллекта уже в 2025 году сос­тавит около 740 млрд долларов. Поэтому правительства многих стран увеличивают инвестиции в исследования и разработки в этой сфере.

– Сегодня это становится необходимым условием для сохранения конкурентоспособности и устойчивого развития государств в целом. Казахстан также стремится не отставать от мировых трендов, – констатировал Ерлан Кошанов.

Социологические данные показывают, что казахстанцы видят как потенциал, так и угрозы от применения искусственного интеллекта в образовании. Любопытная деталь: мажилисмены сделали аналогичный запрос в ChatGPT, однако понятнее от ответа чата не стало, но мнение искусственного интеллекта почти совпало с выводами опроса. ChatGPT объективно оценил возможности применения искусственного интеллекта.

– Выдал 50 на 50 – как преимущества, так и риски этих нововведений. Все это подтверждает, насколько важно сегодня найти правильный баланс – между разумными ограничениями и свободой использования новых технологий. Надо правильно понимать, что искусственный интеллект – это помощник, а не замена учителю. Он помогает сделать обучение эффективнее. Однако ключевые знания и развитие критического мышления остаются за человеком, – отметил спикер.

Он подчеркнул, что в этой чувствительной сфере нужны четкие правила, которые обеспечат качество и безопасность образования на уровне закона.

Высказался Ерлан Кошанов и относительно новых вызовов, которые неизбежно несет ИИ. Один из главных – стремительный рост киберугроз.

– Ни одно государство не может эффективно противостоять им в одиночку. Поэтому особое значение приобретает международное сотрудничество в сфере информационной безопасности, – сказал Ерлан Кошанов.

В этой связи, напомнил спикер, Глава государства поддержал инициативу создания под эгидой ООН «Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом». При этом Казахстан активно продвигает и собственные инициативы. Среди них – Международный консультативный совет по искусственному интеллекту и центр AlemAI, объединяющий государство, бизнес и науку.

Как страна готовится

к цифровому рывку

Между тем уполномоченные органы настроены оптимис­тично – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев считает, что у нас есть огромный потенциал, чтобы стать хабом ИИ на меж­дународном уровне. Так, 2 октября в рамках форума Digital Bridge планируется открытие Международного центра искусственного интеллекта AlemAI, который станет платформой для объе­динения талантов, исследователей, предпринимателей и госслужащих, нацеленных на создание и внедрение отечест­венных ИИ-решений в отрас­лях экономики.

Жаслан Мадиев подробно рассказал об этой экосистеме. Она состоит из восьми этажей, каждый из которых выпол­няет свою функцию. Так, первый этаж станет общественным пространством для форумов, лекций, хакатонов, карьерных ярмарок и конкурсов в сфере ИИ. На втором и третьем этажах будет находиться TUMO School, всемирно известный бренд, зародившийся в Армении, – программа, обучающая школьников 9–12-х классов 3D-дизайну, программированию, робототехнике, ИИ. На четвертом и пятом этажах – Tomorrow School, где будут готовиться будущие специалисты в области искусственного интеллекта возрастом 18 лет и выше. Данная программа уникальна своим Peer to Peer подходом, обучением без преподавателей в течение 24 месяцев.

Шестой этаж станет платформой для поддержки стартапов, проведения акселерационных программ и развития предпринимательства в ИИ, а седьмой – для научных исследований и создания передовых ИИ-решений.

Казахстан уже стремительно перестраивает систему высшего образования под вызовы эпохи искусственного интеллекта. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек представил комплексную программу подготовки кадров для цифровой экономики.

По его словам, страна должна не просто догонять мировые тренды, а формировать собственные решения, которые выведут Казахстан в число лидеров по внедрению ИИ.

По словам министра, цель – за три года превратить страну в полноценное цифровое государство. Для этого ключевым приоритетом становится подготовка специалистов, которые смогут не только использовать технологии ИИ, но и создавать их.

Подготовка ведется на всех уровнях – от бакалавриата до докторантуры, а учебные программы разрабатываются совместно с бизнесом и национальными компаниями. Студенты изучают генеративный ИИ, большие языковые модели, квантовые вычисления, этику ИИ, а также осваивают практические инструменты – Python, TensorFlow, PyTorch и другие.

Отдельное внимание уделяется партнерствам с зарубежными университетами. Уже открыты совместные центры и реализуются проекты с SeoulTech, City University of Hong Kong и Университетом Кардиффа. По программе «Болашак» выделена квота для обу­чения студентов и стажировок по направлению ИИ. Казахстан также формирует инфраструктуру: в вузах открываются лаборатории и кафедры искусственного интеллекта, создается сеть суперкомпьютеров, доступная всем университетам страны.

– Главная задача – подготовить поколение, которое не будет бояться алгоритмов, а будет управлять ими, – подчеркнул Саясат Нурбек.

По мнению эксперта Всемирного экономического форума, участника группы разработчиков закона об искусственном интеллекте Европейского союза Хенрика фон Шейла, недавно принятый Мажилисом закон об ИИ является адекватным ответом на глобальные тенденции.

– Я считаю, что ваш закон об искусственном интеллекте играет важную роль в этом контексте. Потому что вы сделали первый шаг к защите своих граж­дан и государства, разработав такой закон. Это может стать фундаментом для дальнейшего движения, – подчерк­нул Хенрик фон Шейл.

Новая

среда обитания

О том, что цифровая среда – это новая среда обитания человека образно, точно отметила одна из разработчиков закона об искусственном интеллекте – депутат Екатерина Смышляева. И эта среда способна изменить экономику и рынок труда, трансформировать медицину и образование, привычные инс­титуты права и государства.

– Своевременная и сбалансированная регуляторная политика является одним из базовых условий развития стран в период бурного развития технологий. И в этом одна из главных ролей отводится Парламенту, как законодательному органу. Фактически глобальное регулирование в сфере ИИ остается мягким, это набор принципов, кодексов и добровольных стандартов. В результате именно национальные системы берут на себя ключевую нагрузку по защите прав граждан и отстаиванию своих экономических интересов, – подчеркнула депутат.

Екатерина Смышляева особо отметила – нам нужна поступательность, ясный расчет и внимание как к рискам, так и к возможностям. Депутат остановилась на некоторых из них. Так, по ее мнению, цифровая правовая среда должна развиваться пропорционально и единовременно во всех отраслях. Наряду с цифровыми законами нам необходим системный подход к изменениям в уголовном, административном и процессуальном законодательстве. Сегодня в нем отсутствуют механизмы цифровых доказательств и цифровой криминалистики для расследований нарушений в цифровой среде.

Кроме того, после вступления в силу закона об ИИ необходимо будет адаптировать отраслевое законодательство.

Во всем мире правовые модели складываются таким образом, что, кроме законов, большую роль играют подзаконные НПА, этические и технические стандарты и корпоративные политики. Распространяется практика экспериментальных правовых режимов. Это связано с опасениями того, что жесткое право может остановить развитие.

– Однако, для того чтобы такой подход работал, нам нужно формировать качественную экспертизу. Институты аудита, контроля и стандартизации. Пока в законе аудит носит вмененный или добровольный характер, есть время на подготовку. Уже актуальна проверка алгоритмов на предмет предвзятости, устойчивости и безопасности. Нужно будет обновлять и внедрять техничес­кие стандарты в соответствии с международными, но с учетом национальной специфики, – сказала депутат.

Важно развитие национальных языковых моделей и отечественное содержание в решениях с ИИ.

– Это вопрос цифрового суверенитета. Мы не должны зависеть от того, как глобальные корпорации будут интерпретировать контент. Наши модели должны работать на казах­станцев, с уважением к нашим ценностям и культурному коду, – считает депутат Смышляева.

Она подчеркнула, что внедрять проекты с ИИ можно только там, где отрасль достигла достаточной цифровой зрелости. Нельзя оцифровать хаос и тем более наложить на него алгоритмы. Поэтому нужна обязательная оценка цифровой зрелости отраслей, которая позволит определить, где ИИ действительно принесет пользу, а где сначала необходимо подтянуть базу.

О перспективах ИИ в АПК на слушаниях высказался депутат Айдарбек Ходжаназаров.

– Казахстан всегда был аграрной страной. Сегодня у нас есть шанс сделать шаг в будущее: чтобы за каждым гектаром земли, каждой коровой и каж­дой тонной урожая стояли не только руки человека, но и интеллект – искусственный интеллект. ИИ способен дать нашему сельскому хозяйству то, чего нам всегда не хватало: эффективность, прозрачность и предсказуемость, – сказал мажилисмен.

В частности, отметил он, ИИ очень пригодится в прозрачном распределении земельных ресурсов и сохранении почв. Сегодня распределение земельных ресурсов часто непрозрачно, а процесс выдачи участков вызывает нарекания у населения. ИИ может стать главным инструментом справедливого управления землей.

– Это не только борьба с коррупцией, но и способ сохранить плодородие почв и каждую тонну урожая для будущих поколений. В XX веке Казах­стан кормил хлебом полмира. В XXI веке мы можем кормить весь мир, используя передовые знания и технологии. Но это будет возможно только тогда, когда уже сегодня мы дадим место искусственному интеллекту в нашем сельском хозяйстве, – отметил депутат.

О том, как ИИ способен транс­формировать систему здравоохранения, рассказал руководитель компании CerebraAI Досжан Жусупов.

Он, в частности, отметил, что Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, обладающая обширными, цифровизированными, реальными медицинскими данными. Эти данные охватывают множество этнических групп, весь путь пациента – от первичной помощи до неотложной и стационарной, и даже долгосрочные исходы. И эти данные можно использовать для создания продуктов и технологий, которые будут экспортироваться на крупнейшие мировые рынки.

– Здравоохранение меняется быстрее, чем когда-либо преж­де. Технологии ведут эту революцию, а искусственный интеллект ускоряет ее еще сильнее. Вопрос в том: будет ли Казахстан лишь потребителем этих технологий или сможет стать создателем и экспортером решений для всего мира? – отметил Досжан Жусупов.

Необходимо использовать это преимущество самим, чтобы создать сотни технологий для здравоохранения, десятки глобальных стартапов и новую индустрию, где Казахстан будет не догоняющим, а в числе лидеров. Для этого нужно не отдавать доступ к медицинским данным и клинической среде иностранным гигантам и поощрять отечественные медицинские технологии, резюмировал эксперт.

Участники слушаний сошлись во мнении, что у Казахстана не так много времени на осуществление качественного рывка в цифровизации. Глава государства обозначил четкие рамки – три года. Поэтому крайне важно разработать точечные и конкретные «дорожные карты» для каждой отрасли.