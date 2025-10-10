Гололед, снег и морозы: какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики Казгидромета предупредили жителей разных регионов страны о температурных контрастах в середине осени

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, север Казахстана встречает первые зимние нотки. На западе, севере и юге страны влияние антициклона будет постепенно ослабевать, и погодные условия начнут формироваться под воздействием циклона, сообщает Kazpravda.kz

Прохождение атмосферных фронтов обусловит выпадение осадков преимущественно в виде дождя и снега на большей части территории республики.

В северных и северо-западных областях местами возможны гололедные явления. Также по стране ожидаются туман и усиление ветра.

Температурный фон понизится в северных и центральных регионах понизится: ночью столбики термометров опустятся до -3…-10 °C, в дневные часы до -3…+5 °C.

В других регионах существенных изменений не прогнозируется.

