Город или село: в Казахстане вводят четкие критерии для изменения статуса населенных пунктов

На совместном заседании палат Парламента депутаты одобрили в первом чтении проект Конституционного закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz 

Законопроект разработали в соответствии с новой Конституцией. Документ определяет порядок образования, преобразования и упразднения административно-территориальных единиц, а также полномочия государственных органов в этой сфере.

Согласно проекту закона, Глава государства будет образовывать и упразднять области и районы, а также относить населенные пункты к категориям городов республиканского, областного и районного значения.

Правительство, в свою очередь, будет вносить Президенту предложения по этим вопросам. Кроме того, к компетенции кабмина отнесли установление и изменение границ столицы, областей и городов республиканского значения.

Отдельно в законопроекте закрепили полномочия местных представительных и исполнительных органов. Так, регионы самостоятельно будут решать вопросы присвоения селам и поселкам соответствующих категорий, изменения границ населенных пунктов и определения их административной подчиненности в пределах области или района.

Также законопроект предусматривает цифровой учет административно-территориальных единиц и их границ в информационной системе. Установление и изменение границ населенных пунктов планируют проводить на основе генеральных планов и схем развития территорий.

Разработчики считают, что принятие закона позволит укрепить территориальную целостность страны и повысить эффективность государственного управления.


 

 

