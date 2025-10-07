Изображение сгенерировано Copilot

В рамках реализации поручения Главы государства по обеспечению всеобщего доступа к качественной медицинской помощи в Казахстане расширен охват населения медуслугами. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам главы Минздрава, в 2024-2025 годах реализован комплекс мер, направленных на обеспечение всеобщего доступа к медицинской помощи. В частности, возраст для прохождения скринингов был повышен до 76 лет. Это позволило охватить дополнительно 300 тыс. человек.

Важным шагом стал перенос онкоскринингов в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Это открыло доступ к ранней диагностике рака для более 300 тыс. незастрахованных граждан уже в текущем году. С 2026 года для этой категории также станут доступны скрининги на выявление болезней системы кровообращения, сахарного диабета и вирусных гепатитов.

- Медицина должна быть доступна каждому. Благодаря принятому закону, местные исполнительные органы теперь могут уплачивать взносы на ОСМС за граждан с низким доходом по факту их обращения за медпомощью. Мы ожидаем, что в 2026 году страхованием будут дополнительно охвачены порядка 1 млн человек, — отметила Акмарал Альназарова.

На сегодняшний день государство уже вносит страховые взносы за 15 льготных категорий, охватывая более 11 млн казахстанцев.

Усовершенствована и работа первичного звена: увеличено время приема врачей, внедрены запланированные приемы и открыты кабинеты неотложной помощи.