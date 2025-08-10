Вечером 9 августа в селе Караул области Абай в ходе празднования 180-летия Абая Кунанбаева военнослужащие Национальной гвардии нашли потерявшихся в толпе детей, передает корреспондент Kazpravda.kz

фото РгК "Шыгыс"

Как рассказали в пресс-службе Регионального командования "Шығыс", к наряду гвардейцев обратился взволнованный житель села, сообщивший, что потерял в толпе двух детей - 11-летнюю Айзере и 9-летнего Мансура.

Патрульные незамедлительно приступили к поискам, несмотря на большое скопление людей. Братика и сестричку удалось найти буквально через несколько минут. Как пояснили гвардейцы, они были напуганы, но целы и невредимы. Детей сразу передали родителям.

Всего в целях обеспечения общественного порядка при проведении масштабных мероприятий на масштабном мероприятий в честь 180-летия казахского поэта и мыслителя в село Караул области Абай было направлено около 150 гвардейцев воинской части 5518.