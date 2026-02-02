В администрации Центра обратились к туристам с важным заявлением, сообщает Kazpravda.kz

«В период празднования Китайского Нового года в КНР и в связи с временной приостановкой работы китайской стороны МЦПС «Хоргос» Центр будет закрыт с 16 февраля по 1 марта 2026 года. В указанный период на казахстанской стороне будут проводиться плановые ремонтные работы, направленные на повышение уровня комфорта для туристов. Со 2 марта 2026 года Центр возобновит работу в штатном режиме» – говорится в публикации.