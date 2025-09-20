Итак, все понимают: искусственный интеллект – не мода, а требование времени. Но как войдет инновация, например, в сферу здравоохранения, если, констатировал депутат Нартай Сарсенгалиев, в казахстанских селах – уязвимом звене в страновой системе здравоохранения – Интернет ловят буквально на крышах домов. А между тем в здравоохранении от ИИ ждут почти чуда – модернизации системы и продления жизни граждан.

– Формально они подключены, но скорость такая, что быстрее доехать до райцентра и сдать бумаги лично, чем загрузить их в систему. В такой реальности о каком ИИ можно говорить? Без качественного Интернета жители отдаленных районов снова окажутся за бортом. Первое, что нужно сделать, – обеспечить всю страну стабильной связью. Но хватит ли на это бюджета при нынешнем дефиците? Вопрос открытый, – сказал мажилисмен, добавив, что эта проблема свойственна не только здравоохранению.

Вторая проблема – устаревшие серверы и разрозненные системы. Даже там, где Интернет есть, все упирается в старые серверы, слабую вычислительную мощность баз и отсутствие единого стандарта интеграции.

– Пока эти вопросы не решатся, внедрение ИИ превратится в очередную показуху. ИИ сам по себе работать не будет. Нужны люди, которые умеют его настраивать, тестировать, анализировать данные. Таких специалистов в медицине мало, нужны профессиональный стандарт по «медицинскому IT» и обновленные программы в медвузах, – считает Нартай Сарсенгалиев.

Среди прочих проблем – отсутствие единой и полной базы медицинских данных. Государственные клиники загружают только то, что необходимо для оплаты услуг по госпрограмме, а частники вообще ничего не передают. В итоге ИИ, даже если его внедрить завтра, не будет «видеть» всей картины по пациентам. Выход один – обязать все медорганизации, независимо от формы собственности, передавать данные на национальный уровень и реально наказывать тех, кто этого не делает. Готовы ли мы к таким решениям?

Следующий вызов – дипфейки, когда можно подделать голоса, видео и изображения. К чему это может привести, говорить излишне. И использование дипфейков в мошеннических схемах – это лишь верхушка айсберга. Дипфейки могут стать оружием, которое можно использовать в самых страшных реалиях. Как отметил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, это требует от государства своевременной и эффективной реакции.

– Министерство культуры и информации уже предпринимает шаги в этом направлении. Во-первых, мы создаем цифровую инициативу по автоматическому выявлению фейкового контента и определению дипфейков. Эта технология основана на искусственном интеллекте и уже показывает эффективность в борьбе с онлайн-наркоторговлей. Так, специальная система «Мерген», работающая на основе ИИ, автоматически мониторит информационное поле, выявляет интернет-магазины наркотиков по прямым и косвенным признакам и блокирует их. Только на этой неделе был закрыт 5 000-й такой ресурс. Сейчас мы обучаем LLM-модель, чтобы включить в нее функции выявления дипфейков, – сказал вице-министр.

Во-вторых, совершенствуется сис­тема правового мониторинга. С помощью искусственного интеллекта расширяется перечень тем, подлежащих мониторингу. Алгоритмы смогут анализировать контент, выявлять признаки противоправности и автоматически направлять его на блокировку. Эта работа уже внедряется в практику.

Если говорить о новых возможнос­тях, которые открывает применение искусственного интеллекта, то здесь МКИ видит серьезные перспективы. Минкультуры и информации реализует проект «Единый электронный архив документов», в рамках которого бумажные носители переводятся в цифровой формат, обеспечивается долгосрочная сохранность архивных данных. Сегодня к системе уже подключены свыше 5 000 организаций и более 18 тысяч пользователей. Вмес­те с тем по поручению Главы государства, озвученному на четвертом заседании Национального курултая, началось создание Нацио­нального цифрового архива. Это будет уникальная платформа, работающая на основе искусственного интеллекта. Она объединит научные исследования, архивные документы, произведения искусства и другие ценные материалы. В состав цифрового архива также войдет «Алтын қор» – золотой фонд казахского телевидения. С помощью технологий искусственного интеллекта пользователи смогут находить необходимую информацию по ключевым словам, событиям, датам и получать ее в удобном формате.

Еще один вызов, реагировать на который нужно было «еще вчера», – трансформация рынка труда под влиянием ИИ. Вице-министр труда и соцзащиты Олжас Анафин рассказал, что автоматизация и цифровизация уже меняют экономику Казахстана.

– Мы проанализировали 423 группы профессий: около 25 процентов рабочих мест – это 2,2 миллиона – имеют умеренный и высокий риск автоматизации. Более миллиона из них потенциально может заменить генеративный ИИ, – сообщил Олжас Анафин.

Больше всего рискуют Алматы, Астана и Шымкент – там автоматизация может затронуть до трети рабочих мест. Сильнее всего уязвимы финансы, IT, наука и здравоохранение. Но, по словам вице-министра, массовых сокращений ждать не стоит.

– У нас относительно дешевый труд, поэтому компании будут автоматизировать постепенно. Параллельно появятся новые профессии – от операторов дронов и роботов до специа­листов по данным и киберправам, – сказал вице-министр труда.

Выступающие отметили, что внед­рение ИИ потребует скоординированной работы всех ведомств.