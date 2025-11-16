ИИ в театре: премьеру антинаркотического спектакля представили в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Новая постановка «Жылы мұң» в столичном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова создана в рамках проекта «Астана город без наркотиков», сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: акимат Астаны

Спектакль стал своеобразным экспериментом, демонстрирующим возможности симбиоза искусства и новых технологий. Сценарий в жанре социальной драмы, созданный при помощи искусственного интеллекта, основан на реальных событиях. 

Искусственный интеллект, внедренный в творческий процесс, позволил взглянуть на привычные театральные элементы под новым углом. Визуальные решения, музыкальные номера, ранее требовавшие колоссальных усилий, теперь создавались в кратчайшие сроки, предлагая зрителю более глубокое погружение в атмосферу представления. 

Особое внимание было уделено воссозданию эпохи 2000-х годов. ИИ смог сгенерировать реалистичные изображения интерьеров, одежды и предметов быта, характерных для того времени. Это позволило зрителям ощутить дух прошлого и лучше понять контекст происходящих событий.

Молодой режиссер, автор пьесы Нуржигит Муслимов подчеркнул, что такая детализация была необходима для того, чтобы зритель смог глубже прочувствовать трагедию, разворачивающуюся на сцене.

«Сценография, костюмы, свет и визуальные образы спектакля созданы с помощью ИИ – это уникальный эксперимент для казахского театра. Мы подробно анализировали всю информацию, что помогло адаптировать новые технологии к искусству, основанному на эмоциях, игре и связи со зрителем. Спектакль посвящён проблеме наркозависимости и её разрушительным последствиям для семей.  Наша цель – не только вызвать эмоции, но и заставить задуматься о непоправимых последствиях, ведь бывших наркоманов не бывает.  Постановка затрагивает тему взаимоотношений между матерью и ребенком, позволяя зрителям увидеть в этом отражение собственных жизненных ситуаций. К сожалению, проблема наркомании становится всё острее среди молодёжи, поэтому крайне важно уделять внимание мерам профилактики», – прокомментировал он. 

Несмотря на смелый эксперимент с использованием ИИ, спектакль не утратил своей человечности. Актеры, как и прежде, раскрывали сложные характеры своих персонажей, передавая всю боль и отчаяние, вызванные наркотической зависимостью. Искусственный интеллект лишь помог усилить эмоциональное воздействие спектакля, но не заменил живую игру актеров.

По словам артистов, даже спустя годы общественная проблема по-прежнему остается актуальной.

«Моя героиня пережила первую любовь, которая оказалась связана с человеком, зависимым от наркотиков. Она пыталась достучаться до него, поддержать и помочь, но все оказалось напрасным. В результате она получила глубокую психологическую травму, и, к сожалению, ее история не обернулась хэппи-эндом», – сказала исполнительнца роли Аиды Айдана Курашева.

Зрители и критики отметили новаторский подход к созданию театральной постановки и актуальность поднятой темы. Спектакль стал важным шагом в развитии казахстанского театрального искусства и доказал, что технологии могут быть не только полезным инструментом, но и источником вдохновения для творческих людей. Это значит, что искусство обладает силой, способной направлять общество к позитивным переменам.

