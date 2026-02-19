Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги - так называемый «налог на Google», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД

С момента введения Google tax зарегистрировано 120 иностранных компаний, в том числе 22 компании в 2025 году. Сумма поступлений в бюджет составила 136 млрд тенге, в том числе за 2025 год - 57,6 млрдтенге, за январь 2026 года - 8,7 млрд тенге.

В соответствии с Налоговым кодексом РК банки второго уровня и платежные организации представляют в органы государственных доходов сведения по иностранным компаниям, прошедшим условную регистрацию.

Данные сведения используются для анализа исполнения налоговых обязательств при осуществлении электронной торговли товарами и оказании услуг в электронной форме физическим лицам на территории РК.

По результатам сопоставления сведений банков второго уровня, платежных организаций и данных об уплаченных суммах НДС иностранными компаниями органами государственных доходов проводится камеральный контроль.

В случае выявления неуплаты, либо неполной уплаты формируются уведомления о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 89 Налогового кодекса Республики Казахстан с 1 января 2026 года предусмотрены нормы, позволяющие принимать решение о блокировке интернет-ресурсов иностранных маркетплейсов в случае неисполнения ими уведомлений по результатам камерального контроля, а также уведомлений о постановке на регистрационный учёт в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Реализация указанных мер направлена на обеспечение равных конкурентных условий для отечественных и иностранных участников рынка, повышение уровня налоговой дисциплины в цифровой среде, а также снижение доли теневой экономики без проведения документальных налоговых проверок.