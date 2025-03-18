Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности

Национальный курултай, созданный по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, стал важной площадкой для консолидации нации и развития единства общества. Ранее он проходил в Улытау, Туркестане и Атырау, а в этом году успешно состоялся в Кокшетау и Боровом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального курултая отметил: «Я постоянно акцентирую внимание на задаче тотальной цифровизации и повсе­местного внедрения искусственного интеллекта. Наступила новая эпоха, когда, по сути, определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие останутся­ в хвосте прогресса». Он также подчеркнул, что лично зани­мается вопросами цифровизации и искусственного интеллекта, и заверил, что данный вопрос находится под личным контролем.

В рамках Национального курултая я, как его член и представитель научного сообщества страны, принял участие в работе секции «Образование и наука». Эксперты обсудили вопросы совершенствования реформ в сфере образования и науки, ликвидации дефицита кадров в вузах, развития регио­нальных научных центров, повышения взаи­мосвязи науки и производства, а также внедрения технологий искусственного интеллекта. В связи с этим хотел бы представить свои предложения и мнение по превращению казахского языка в современный язык науки, сохранению национальной идентичности при совершенствовании IT-технологий, увеличению доли государственного языка в информационных системах.

В условиях стремительной цифровизации Казахстан сталкивается с серьезными вызовами, касающимися сохранения национальной культуры и идентичности. Глобальные цифровые платформы, ориентированные на англоязычный и западный контент, способствуют маргинализации национальных культурных ценностей.

По данным экспертов, ресурсы на казахском языке составляют менее 0,1% всего интернет-пространства. За последние десять лет лишь 5,6% сайтов содержат контент на казахском, в то время как 12% информации публи­куется на английском языке. При уровне проникновения Интернета свыше 90% такой дисбаланс значительно ограничивает доступность информации на родном языке для миллионов пользователей. Более того, современные технологии искусственного интеллекта, такие как GPT, LLAMA, Deepseek и Gemini, не адаптированы для полноценной работы с казахским языком, что затрудняет их применение в нау­ке, бизнесе и образовании. Эта ситуация усугубляет цифровое неравенство и снижает интерес молодежи к традициям и ценностям своей культуры. Поэтому необходимо решить ряд важных проблем.

Первое. Недостаточное представление казахского языка и традиционных культурных ценностей в цифровом пространстве. Среди ключевых проблем, выявленных в исследованиях КазНУ им. аль-Фараби, можно выделить следующие: ограниченное количество контента на казахском языке в Интернете и снижение интереса к национальным традициям; недостаточная адаптация современных ИИ-технологий для обработки казахского языка, что значительно препятствует развитию оте­чественного цифрового контента; доминирование глобальных цифровых платформ с англоязычным контентом, способствующих маргинализации национальной культуры; снижение интереса молодежи к культурным традициям, вызванное агрессивной экспансией зарубежного контента; отсутствие государственной поддержки и стратегического регулирования в области цифровой культуры; снижение поддержки локальных инициатив по продвижению казахского языка и культурного наследия в цифровом пространстве.

Трансформация культурного пространства Казахстана обусловлена снижением поддержки локальных инициатив, недостаточной адаптацией современных ИИ-технологий к национальным особенностям и агрессивной экспансией глобального контента. Это ведет к маргинализации казахской культуры в цифровую эпоху и требует незамедлительных действий для изменения ситуации.

Второе. Ограниченное количество технологий ИИ для обработки и анализа казахского языка снижает эффективность их применения в образовании, науки и бизнесе. Согласно Пос­ланию «Экономический курс Справедливого Казахстана» Президента Касым-Жомарта Токаева, искусственный интеллект все активнее внедряется во все сферы: от сельского хозяйства и медицины до управления и образования. Уже сейчас говорят о Четвертой промышленной революции и ее влиянии на глобальный рынок труда: по данным IBM, в ближайшие три года 40% работников в мире будут вынуждены переквалифицироваться из-за ИИ. При этом главным преимуществом станут не люди, полностью замененные технологиями, а специалисты, умеющие работать в тандеме с умными системами.

Искусственный интеллект открывает огромные возможности, позволяя нам избавляться от рутинных задач, но требует серьезного пересмотра учебных прог­рамм и развития новых навыков. В Казахстане ИИ уже исполь­зуется для диагностики различных заболеваний, управления нефтедобычей и прогнозирования загрязнения окружающей среды. В ряде вузов, таких как КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева, созданы образовательные программы по ИИ. Однако развитие ИИ-технологий в стране сдерживается­ ограниченной адаптацией к казахскому языку, что снижает эффективность их применения в образовании, науке и бизнесе, формируя «цифровой разрыв», в котором преобладает контент на русском и английском языках. Студенты активно используют такие инструменты, как Chat GPT. Хотя это, с одной стороны, способствует обучению и проверке знаний, с другой стороны, это понижает интерес молодых людей к самостоятельным исследованиям.

Третье. Еще одной серьезной проблемой является глобальная направленность цифровых платформ на англоязычный и западный контент, что способствует сужению сферы национальной культуры и языка. По данным ЮНЕСКО, более 50% интернет-контента представлено на английском языке, в то время как локальные языки и культурные материалы развивающихся стран занимают всего 2–5% информационного пространства. В Казахстане большинство онлайн-платформ и социальных сетей не настроены на продвижение национального контента, что постепенно приводит к утрате интереса молодежи к казахской культуре, традициям и языку. Социологические исследования показывают, что в культурной сфере страны преобладают западные образцы музыки, кино, литературы и искусства. Отсутствие казахского языка на крупных онлайн-платформах и в поис­ковых системах препятствует развитию локального контента. Ограниченная адаптация искусственного интеллекта и алгоритмов рекомендаций к национальным культурным особенностям снижает видимость местных авторов и проектов.

По оценкам экспертов, около 60% населения считает, что англоязычное доминирование в Сети угрожает сохранению национальной идентичности и усугубляет культурный разрыв между поколениями. Разделение общества проявляется в том, что часть населения, ориентированная на глобальные тренды, не видит ценности в родном языке и культуре, в то время как другая часть обеспокоена маргинализацией национального наследия и возможной потерей культурного кода. В подобной ситуации казахстанское общество может оказаться уязвимым к внешним влияниям, что ставит под угрозу культурную и языковую безопас­ность страны.

Четвертое. В условиях стремительного развития информационных технологий возникают сложные задачи по сохранению национальной идентичности. Проникновение цифровых сервисов и глобальных платформ формирует новые модели поведения и ценностные установки, что требует от страны пристального внимания к тому, как глобальные алгоритмы транслируют местные культурные реалии и как искусственный интеллект влияет­ на самосознание граждан. По мнению экспертов, риски для национальной идентичности возникают в разных аспектах. Например, рекомендательные системы IT-гигантов подгоняют контент под среднестатистичес­кий вкус, вытесняя казахскоязычный сегмент.

Из-за недостатка казахского контента в базах данных ИИ делает национальные традиции малозаметными для молодежи. Нехватка регулятивных документов, предписывающих корпорациям учитывать культурные особенности Казахстана, ведет к распространению западного контента. По данным социологических опросов, до 70% казах­станской молодежи предпочитает англоязычные ресурсы, считая их более актуальными. Эксперты опасаются, что без целенаправленной господдерж­ки такое положение может привести к обесцениванию национальной истории, традиций и утрате культурного кода. Для противодействия этому и маргинализации казахского языка в условиях цифровой эпохи необходимо реализовать комплексный подход, включающий следующие направления.

Во-первых, речь идет о создании национальных AI-решений для поддержки казахского языка и культуры, а также разработке систем машинного перевода и распознавания речи для автоматизации перевода казахского языка в глобальном цифровом пространстве. Интеграции казахского языка в голосовых помощниках, чат-ботах и образовательные платформы для повышения его доступности и популяризации в повседневном использовании. Создании специализированных алгоритмов рекомендаций, способствующих продвижению локального контента и национальных ценностей, что поможет усилить культурное присутствие в цифровой среде.

Во-вторых, это цифровое архивирование и популяризация культурного наследия. Организация AI-генерируемых цифровых архивов, включающих исторические документы, рукописи, произведения искусства и устные традиции, для сохранения уникального культурного наследия Казахстана. Создание виртуальных музеев и 3D-реконструкций исторических памятников обеспечивает доступ к культурным ценностям для широкой аудитории. Разработка интерактивных образовательных приложений с использованием адаптивных технологий искусственного интеллекта (ИИ) будет направлена на изучение казахского языка, истории и этнографии.

В-третьих, регулирование ИИ-контента и алгоритмов в интересах национальной идентичности. Необходимо разработать национальную стратегию управления контентом, который продвигается­ алгоритмами в социальных сетях и цифровых медиа, с акцентом на учет локального культурного контекста. Важно ввести требования к глобальным цифровым платформам для обеспечения поддержки казахского культурного контекста в алгоритмах рекомендаций. Следует создать механизмы поддержки локальных производителей цифрового контента, направленных на популяризацию казахского языка и национальных ценностей.

И в-четвертых, это сотрудни­чество на международном уровне. Казахстан должен активно участвовать в разработке глобальных стандартов этичного использования искусственного интеллекта, направленных на сохранение национальных языков и культур. Нужно создать совместные AI-проекты с тюркскими странами и международными партнерами в области культурного наследия и цифровой дип­ломатии для обмена опытом и укрепления позиций казахской культуры в глобальном цифровом пространстве. Реализация этих мер позволит не только сохранить, но и активно развивать национальную идентичность и казахский язык, интегрируя их в современные цифровые технологии и обеспечивая устойчивое культурное и экономическое развитие страны.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби уделяет приоритетное внимание вопросам преобразования казахского языка в язык науки, созданию искусственного интеллекта на казахском языке, увеличению доли государственного языка в информационных системах и внедрению новых методов его преподавания. Ученые университета активно работают в этом направлении и занимаются масштабными проектами.

С прошлого года в КазНУ реа­лизуется мегапроект «Создание большой языковой модели (LLM) для поддержки казахского языка и технологического прог­ресса». Этот проект осуществляется совместно с Назарбаев университетом, Институтом языкознания им. А. Байтурсынова, Национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова и Институтом информационных и вычислительных технологий. Университет продолжит работу по повышению статуса государственного языка, развитию научной сферы языкознания и внедрению казахского языка в систему искусственного интеллекта.