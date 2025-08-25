В соответствии с задачами, обозначенными в Послании Президента, Правительством принимаются меры по созданию прозрачных и конкурентных условий на товарных рынках.

Так, в декабре 2024 года был принят закон о биржевой торговле, направленный на развитие конкурентной среды для установления прозрачных правил функционирования рынка.

"Законодательно введено понятие “социально значимый биржевой товар”, имеющий ключевое значение для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. Это позволит обеспечить прозрачное ценообразование и гарантировать стабильное снабжение отечественного рынка данными товарами, исключая спекуляции", — отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Кроме того, введен механизм конкурсного отбора бирж, уполномоченных осуществлять торговлю социально значимыми товарами. Это исключает создание аффилированных структур и гарантирует равный доступ участников к торговым площадкам.