Фото: пресс-служба театра

По информации Минкультуры, спектакль раскрыл многогранную личность Бопай ханым — супруги хана Абулхаира, которая в переломный момент истории стала не только советницей и опорой, но и самостоятельным политическим деятелем, выступавшим на народных собраниях и принимающим решения, влияющие на судьбу народа.

Автор произведения – лауреат Государственной премии имени Абая, писатель, драматург Роза Муканова, режиссер – Жулдызбек Жуманбай. Главную роль – образ госпожи Бопай – исполнила заслуженный деятель Казахстана, обладатель орденов «Құрмет» и «Парасат», актриса театра и кино Лейла Бекназар. Постановка получила теплый отклик зрителей и стала значимым культурным событием, возрождающим интерес к историческому наследию.



