В 2024 году ТЭЦ была передана в коммунальную собственность, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках реализации поручений главы государства из резерва правительства выделено порядка 1,7 млрд тенге для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Согласно документу средства в виде целевых текущих трансфертов будут перечислены в бюджет Восточно-Казахстанской области для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера.

В течение последних двух лет из резерва правительства и бюджета области было направлено 15,5 млрд тенге для ТЭЦ Риддера. Проведены ремонтно-восстановительные работы на котлах и турбине, износ станции был снижен с 75% до 46%. На тепловых сетях выполнен ремонт протяженностью 21,3 км, благодаря чему износ теплосетей сократился с 82% до 67%.

Вместе с тем, необходим ремонт узлов и механизмов, не вошедших в ремонтную компанию 2023-2024гг. Требуется ремонт по котлоагрегатам, турбоагрегатам, а также комплексным и открытому распределительным устройствам, отвечающим за стабильное электроснабжение оборудования.

Таким образом, выделенные средства позволят обеспечить своевременную и качественную подготовку теплоэлектроцентрали города Риддера к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов.

Напомним, в 2024 году с целью эффективного управления ТЭЦ, обеспечения финансовой и кадровой устойчивостью имущественный комплекс станции был передан в коммунальную собственность.