Карта является копией с подлинника, хранящегося в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета. Рукопись была приобретена библиотекой в 2002 году при поддержке ряда благотворительных организаций, а затем полностью оцифрована, став ценным ресурсом для изучения средневековой исламской географии и книжного искусства.

Это часть единственного известного экземпляра анонимного сочинения XI века по космологии и географии «Китаб гараиб аль-фунун уа мулях аль-уюн» («Книга удивительных наук и услаждений взора»). Карта, вероятно, созданная в Египте в конце XII – начале XIII века, наряду с другими объектами изображает город Жанкент, указанный арабской вязью как Аль-кария аль-хадиса (Новый город). Он располагался на территории современного Казах­стана и в VIII–XI веках был столицей государства огузов.

По словам директора Национального центра древних рукописей и редких книг Жандоса Болдыкова, эта карта – уникальный историко-географичес­кий источник, имеющий большую научную и культурную ценность для нашей страны.

– В прошлом году специалисты цент­ра при содействии посла Великобритании в Казахстане Кэти Лич провели научно-поисковые работы в Лондоне, Оксфорде и Манчестере. В результате были выявлены и приобретены копии древних рукописей и архивных документов. К счастью, наше сотрудничество на этом не прекратилось, и перед завершением своей дипломатической миссии в Казахстане Кэти Лич сделала нам подарок в виде этой уникальной карты, – рассказал Жандос Болдыков. – Также у нас есть хорошая новость о Коране X века, ставшем одним из первых переводов священной книги на тюркский язык. По мнению зарубежных ученых, этот Коран был написан на территории современного Казахстана. Во время работы в библиотеке Джона Райландса в Манчестере нам удалось сделать копии двух из 14 его томов. Теперь все тома по нашей просьбе оцифрованы, они дос­тупны на сайте этой организации. И ученые всего мира могут ознакомиться с уникальным изданием.