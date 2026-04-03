К борьбе с комарами и мошками готовятся в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Обработка стартует во второй половине апреля и охватит всю территорию города

Фото: акимат Астаны

Столичное Управление охраны окружающей среды и природопользования провело мероприятие, на котором рассказало о подготовке к сезону дезинсекционных работ, в том числе обработке территорий против комаров и мошек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В этом году дезинсекционные работы пройдут в шесть туров. В городе уже стартовал энтомологический мониторинг – обследование водоемов на наличие личинок насекомых.

Руководитель отдела ветеринарии и фитосанитарии Азат Турапбаев рассказал, что подготовка началась заранее и сейчас специалисты активно проводят исследования.

Обработка стартует во второй половине апреля и охватит всю территорию города.

«Сейчас по всей Астане ведутся энтомологические исследования. Мы проверяем водоемы на наличие личинок комаров. В целом работы по обработке начнутся во второй половине апреля. Ежедневно будет задействовано порядка 110-120 дезинсекторов», – прокомментировал он.

Каждый из шести туров состоит из нескольких этапов: сначала обработка водоемов, затем – открытых территорий внутри города. Работы начинаются с центра и методом вытеснения переходят к окраинам.

Исполнительный директор ТОО «Столичная дезинфекция» Алтынбек Мертасов рассказал, что на сегодня уже завершена основная подготовка, и специалисты готовы приступить к работе.

«Со 2 апреля мы начали энтомологический мониторинг мелких водоемов и заболоченных территорий. Научная группа уже выехала на обследование. Сейчас завершаются подготовительные мероприятия: техника, оборудование и персонал полностью готовы. Как только в водоемах будут выявлены личинки второго-третьего возраста, мы приступим к обработке. Далее перейдем к открытым территориям – паркам, скверам, жилым массивам и дорогам», – отметил Алтынбек Мертасов.

В ходе мероприятия также продемонстрировали технику, которая будет задействована в работе. Это моторно-ранцевые опрыскиватели, генераторы горячего тумана, дезинсекционные машины, оборудование для обработки с лодок и агродроны.

Специалисты подчеркнули, что при обработке используются щадящие препараты, безопасные для людей и животных, а для водоемов применяются биологические средства, не наносящие вреда экосистеме.

#Астана #комары #дезинсекция #мошки

