Общество
Как привязать IMEI-код телефона к ИИН
Инга Селезнева
Как произвести обязательную регистрацию IMEI-кода телефона к ИИН, в Службе центральных коммуникаций рассказал и.о. председателя Комитета телекоммуникаций МИК РК Виталий Ярошенко, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Что нужно знать о регистрации IMEI-код в РК

"Для абонента регистрация абонентского устройства сотовой связи осуществляется на безвозмездной основе. Абонентские устройства сотовой связи, обслуживающиеся в сети оператора сотовой связи до 1 января 2019 года, регистрируются им автоматически в локальной системе и передаются в базу данных идентификационных кодов", – сказал спикер.

Таким образом, регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные в Казахстане и завезенные на территорию республики, в том числе работающие в сетях сотовой связи РК, за исключением абонентских устройств сотовой связи, находящихся на территории РК в роуминге, либо предназначенные для межмашинного взаимодействия.

Для регистрации (перерегистрации) абонентского устройства сотовой связи его владелец представляет сведения об:

1) ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица);
2) идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи;
3) абонентских номерах, используемых в регистрируемом абонентском устройстве сотовой связи.

Сроки регистрации (перерегистрации) и снятия с регистрации

Процедура регистрации (перерегистрации), а также снятия с регистрации абонентского устройства сотовой связи осуществляется в следующие сроки:

1) для физических лиц - до 4 рабочих часов;
2) для юридических лиц - до 8 рабочих часов.

Регистрация абонентских устройств сотовой связи для несовершеннолетних

"Регистрация абонентского устройства сотовой связи несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается с согласия их законных представителей. Регистрация абонентского устройства сотовой связи для несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), совершается от их имени законными представителями", – сказал спикер.

В МИК напомнили, что с 1 января 2019 года операторам сотовой связи запрещается предоставлять услуги сотовой связи по абонентскому устройству сотовой связи, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи либо не соответствуют сведениям, внесенным в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

Способы регистрации абонентских устройств:

Тele2 и Аltel

 – самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством отправки sms на номер 6914 абонентами оператора с указанием ИИН;

– самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством набора USSD-команды *6914# и ввода ИИН;

– через офисы продаж и обслуживания, предоставив необходимую информацию;

– для проверки абонентских устройств сотовой связи, которые были зарегистрированы за абонентским номером, необходимо набрать USSD-команду *6914#;

– самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством отправки ИИН через интернет-ресурсы http://imei.altel.kz или http://imei.tele2.kz;

– проверка корректности регистрации абонентского устройства воможна по команде *835# или в Личном кабинете;

– для перерегистрации или снятия абонентского устройства абоненту необходимо будет обратиться в салон связи Теле2 и Алтел.

Beeline

– самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством отправки sms на номер 6914 абонентами оператора с указанием ИИН;

– самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством набора USSD-команды *691# и ввода ИИН;

– через мобильное приложение "Мой Beeline";

– звонок на номер 6914 (график работы приема звонков – с 09:00 утра до 01:00 ночи);

– через терминалы оплаты QIWI;

– через офисы продаж и обслуживания, предоставив необходимую информацию;

– через почтальона или отделения АО "Казпочта";

– на официальном сайте компании www.beeline.kz.

4) Асtiv и Kcell

 – самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством отправки sms на номер 6006 абонентами оператора с указанием ИИН;

– самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством набора USSD-команды *660# и ввода ИИН;

– самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством Личного кабинета на сайтах kcell.kz или active.kz;

– через офисы продаж и обслуживания, предоставив необходимую информацию.

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