Как привязать IMEI-код телефона к ИИН

Как произвести обязательную регистрацию IMEI-кода телефона к ИИН, в Службе центральных коммуникаций рассказал и.о. председателя Комитета телекоммуникаций МИК РК Виталий Ярошенко, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Что нужно знать о регистрации IMEI-код в РК
"Для абонента регистрация абонентского устройства сотовой связи осуществляется на безвозмездной основе. Абонентские устройства сотовой связи, обслуживающиеся в сети оператора сотовой связи до 1 января 2019 года, регистрируются им автоматически в локальной системе и передаются в базу данных идентификационных кодов", – сказал спикер.
Таким образом, регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные в Казахстане и завезенные на территорию республики, в том числе работающие в сетях сотовой связи РК, за исключением абонентских устройств сотовой связи, находящихся на территории РК в роуминге, либо предназначенные для межмашинного взаимодействия.
Для регистрации (перерегистрации) абонентского устройства сотовой связи его владелец представляет сведения об:
1) ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица); 2) идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи; 3) абонентских номерах, используемых в регистрируемом абонентском устройстве сотовой связи. Сроки регистрации (перерегистрации) и снятия с регистрации
Процедура регистрации (перерегистрации), а также снятия с регистрации абонентского устройства сотовой связи осуществляется в следующие сроки:
1) для физических лиц - до 4 рабочих часов; 2) для юридических лиц - до 8 рабочих часов.
Регистрация абонентских устройств сотовой связи для несовершеннолетних
"Регистрация абонентского устройства сотовой связи несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается с согласия их законных представителей. Регистрация абонентского устройства сотовой связи для несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), совершается от их имени законными представителями", – сказал спикер.
В МИК напомнили, что с 1 января 2019 года операторам сотовой связи запрещается предоставлять услуги сотовой связи по абонентскому устройству сотовой связи, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи либо не соответствуют сведениям, внесенным в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
Способы регистрации абонентских устройств:
Тele2 и Аltel
– самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством отправки sms на номер 6914 абонентами оператора с указанием ИИН;
– самостоятельная регистрация абонентских устройств посредством набора USSD-команды *6914# и ввода ИИН;
– через офисы продаж и обслуживания, предоставив необходимую информацию;
– для проверки абонентских устройств сотовой связи, которые были зарегистрированы за абонентским номером, необходимо набрать USSD-команду *6914#;