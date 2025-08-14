Бозумбаев призвал к справедливому распределению воды в Центральной Азии

Водное хозяйство
0

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел 90-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) стран Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В работе заседания приняли участие представители профильных и внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также международных финансовых институтов и организаций по развитию. 

Канат Бозумбаев отметил, что текущий вегетационный период проходит в крайне напряженных условиях, а прогнозируемое ухудшение климата и маловодье в следующие годы требует от стран ЦА скоординированных действий и строгого соблюдения достигнутых договоренностей. 

«Объем Шардаринского водохранилища опустился ниже среднемноголетних значений. Это уже не просто цифры - это реальная угроза для водообеспечения в низовье. Мы вынуждены констатировать, что решения, принятые в рамках МКВК, исполняются не в полном объеме, что приводит к серьезным трудностям в регулировании водных режимов. Я хотел бы подчеркнуть: время требует от нас большей динамики. Нужно не только обсуждать и планировать, но и принимать конкретные меры. Уверен, что наше партнерство будет и дальше развиваться в духе доверия и взаимопонимания, а совместная работа принесет ощутимые результаты для наших стран и всего региона», — сказал Канат Бозумбаев. 

В рамках заседания вице-премьер провел двусторонние встречи с руководством водохозяйственных ведомств Таджикистана и Узбекистана. Были обсуждены вопросы использования утвержденных лимитов и режимов работы водохранилищ по бассейну рек Сырдарьи и Амударьи, намечен план мероприятий по подготовке к вегетационному периоду следующего года. 

По итогам состоялась церемония подписания протокола 90-го заседания МКВК. Следующее встреча Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии пройдет в Туркменистане.

#вода #Бозумбаев

