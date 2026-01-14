Фан-клуб Димаша из Караганды организовал благотворительную акцию под названием «Преуспеть бы в добрых делах», направленную на поддержку детей с особыми потребностями, получающих социальные услуги на дому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фото: Dimashnews.com

В рамках акции подопечным и их опекунам были вручены подарки и тёплые поздравления с наступающим Новым годом. Мероприятие подарило участникам праздничное настроение, внимание и искреннюю заботу.

Благотворительная деятельность давно стала неотъемлемой частью работы фан-клуба. Подобные инициативы реализуются с декабря 2022 года, и нынешняя акция проходит уже в четвёртый раз, укрепляя статус доброй и устойчивой традиции.

Праздничное мероприятие прошло при участии КГУ «Отделение социальной помощи на дому района Алихана Букейхана города Караганды».

Организаторы подчёркивают, что на добрые дела их вдохновляет пример Димаша Кудайбергена, который своим творчеством и личной позицией призывает к милосердию, человечности и заботе о людях.