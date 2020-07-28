Карантинные меры могут смягчить в Казахстане

Общество
2496
Айдана Демесинова
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
На заседании Правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой высказался о возможности смягчения карантинных мер в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С начала введения строгих ограничительных карантинных мер (с 5 июля) за 3 недели зарегистрировано 35 951 новых случаев КВИ. В целом отмечается снижение зарегистрированных случаев с момента введения строгих ограничительных мер до 29%. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1600 человек в сутки", - сказал Цой.

Также, по его словам, наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных - на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%.

"Таким образом, вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер", - добавил спикер.

Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]