Карантинные меры могут смягчить в Казахстане

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
На заседании Правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой высказался о возможности смягчения карантинных мер в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz
"С начала введения строгих ограничительных карантинных мер (с 5 июля) за 3 недели зарегистрировано 35 951 новых случаев КВИ. В целом отмечается снижение зарегистрированных случаев с момента введения строгих ограничительных мер до 29%. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1600 человек в сутки", - сказал Цой.
Также, по его словам, наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных - на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%.
"Таким образом, вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер", - добавил спикер.