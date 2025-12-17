Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, Соглашение совершено в Париже 5 ноября 2024 года. Основная цель Соглашения – создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств.
Процесс реадмиссии включает в себя оформление процедуры возвращения граждан запрашиваемой стороны, которые незаконно въехали и пребывают на территории государства запрашивающей стороны.
«Кроме того, Соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания», - говорится в заключении.