Казахстан и Франция договорились о реадмиссии лиц

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение совершено в Париже 5 ноября 2024 года. Основная цель Соглашения – создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств.

Процесс реадмиссии включает в себя оформление процедуры возвращения граждан запрашиваемой стороны, которые незаконно въехали и пребывают на территории государства запрашивающей стороны.

«Кроме того, Соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания», - говорится в заключении.

Возможность начать новую жизнь

