Фото: пресс-служба МКИ РК

В Москве прошел форум стран СНГ «Культура. Медиа. Цифра», объединивший ведущих представителей креативных индустрий – специалистов в области медиа, IT, маркетинга, PR и кино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

По информации ведомства, форум стал площадкой для обмена идеями и поиска новых форм взаимодействия искусства и технологий.

Казахстан представила автор фильма «Граждане крыши» Гульшат Смагулова. Режиссер подчеркнула, что ее картина – это «душа и сердце Алматы», где раскрываются общие для всех зрителей нравственные ценности. По словам режиссера, честность и самобытность истории – ключ к искреннему диалогу с миром.





Форум «Культура. Медиа. Цифра» продемонстрировал практическое взаимодействие медиа, технологий и искусства. Креаторы обсудили трансформацию медиасферы, рост роли блогеров и цифровых инструментов в креативных индустриях, а также перспективы сотрудничества стран СНГ в этих направлениях.