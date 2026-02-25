По итогам многоэтапной экспертной оценки исследование казахстанца Адилета Серикбая признано лучшим на VII Международном конкурсе военно-научных работ слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

За это курсант Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного училища Адилет Серикбай был поощрен грамотой Министерства обороны Российской Федерации.

На конкурс, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, было представлено более 700 военно-научных работ. Исследование курсанта из Казахстана на тему «Вклад казахского народа в Победу в Великой Отечественной войне» отразило историческую роль казахстанцев, проявивших отвагу и стойкость на фронтах, а также самоотверженность в тылу.

«Для меня было делом чести представить историю моего народа на международном уровне. Сохранение памяти о подвиге предков – это наша ответственность перед будущими поколениями», – поделился будущий офицер.

Адилет Серикбай родился в 2003 году в селе Сатпаев, Баянаульского района, Павлодарской области. Осознанный выбор военной профессии он сделал еще во время учебы в школе. В 2020 году он поступил в алматинский Военный институт Сухопутных войск, затем продолжил обучение в Дальневосточном гвардейском высшем общевойсковом командном училище по специальности «управление подразделениями морской пехоты». В дальнейшем Адилет Серикбай планирует продолжить службу в рядах Сил специальных операций Вооруженных сил РК.

Победа казахстанского курсанта в международном конкурсе стала наглядным свидетельством высокого уровня подготовки будущих офицеров и укрепила авторитет нашей страны в системе военно-научного сотрудничества государств – участников СНГ.