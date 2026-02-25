Казахстанский курсант победил в международном конкурсе военно-научных работ

Армия
126
Айман Аманжолова
корреспондент

По итогам многоэтапной экспертной оценки исследование казахстанца Адилета Серикбая признано лучшим на VII Международном конкурсе военно-научных работ слушателей и курсантов высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

За это курсант Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного училища Адилет Серикбай был поощрен грамотой Министерства обороны Российской Федерации.

На конкурс, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, было представлено более 700 военно-научных работ. Исследование курсанта из Казахстана на тему «Вклад казахского народа в Победу в Великой Отечественной войне» отразило историческую роль казахстанцев, проявивших отвагу и стойкость на фронтах, а также самоотверженность в тылу.

«Для меня было делом чести представить историю моего народа на международном уровне. Сохранение памяти о подвиге предков – это наша ответственность перед будущими поколениями», – поделился будущий офицер.

Адилет Серикбай родился в 2003 году в селе Сатпаев, Баянаульского района, Павлодарской области. Осознанный выбор военной профессии он сделал еще во время учебы в школе. В 2020 году он поступил в алматинский Военный институт Сухопутных войск, затем продолжил обучение в Дальневосточном гвардейском высшем общевойсковом командном училище по специальности «управление подразделениями морской пехоты». В дальнейшем Адилет Серикбай планирует продолжить службу в рядах Сил специальных операций Вооруженных сил РК.

Победа казахстанского курсанта в международном конкурсе стала наглядным свидетельством высокого уровня подготовки будущих офицеров и укрепила авторитет нашей страны в системе военно-научного сотрудничества государств – участников СНГ.

 

#Казахстан #армия

Популярное

Все
Учебник как инструмент успеха
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
На стыке жанров, стилей и идей
Искусство света и тьмы
Для новых спортивных достижений
Генерация будет увеличена
Навестили ветерана-долгожителя
Армия открыла двери в вузы
Жемчужина региона
И дамба есть, и проблемы остались
Не все готовы к встрече вешних вод
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
Две бронзы от мушкетеров
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Драмы в стартовых поединках
Когда земля – на вес золота
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Сахарный завод работает стабильно
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

На языке реального боя
Армия открыла двери в вузы
Как попасть на срочную службу в СГО РК
Снайперы ССО стали лучшими на Кубке Алматинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]