Лидер движения "Жаңа адамдар" Асель Баденова выступила с обращением к казахстанцам, отметив, что предстоящий референдум даёт возможность напрямую повлиять на будущее страны и внести свой вклад в принятие новой Конституции.

Сегодня Казахстан находится на этапе важных общественных изменений, когда участие граждан становится ключевым фактором развития страны.

Новая Конституция рассматривается как основа дальнейшего развития государства — по пути прогресса, цивилизации, технологического прорыва, цифровизации и развития искусственного интеллекта. Казахстан выделяется на мировой арене своими принципами открытости, межкультурного согласия и миролюбия.

Активисты движения "Жаңа адамдар" выбирают патриотизм как образ жизни, в своей деятельности транслируют идею участия общества в ключевых государственных процессах и призывают казахстанцев воспользоваться своим правом голоса.