Лидер движения "Жаңа адамдар" Асель Баденова выступила с обращением к казахстанцам, отметив, что предстоящий референдум даёт возможность напрямую повлиять на будущее страны и внести свой вклад в принятие новой Конституции.
Сегодня Казахстан находится на этапе важных общественных изменений, когда участие граждан становится ключевым фактором развития страны.
Новая Конституция рассматривается как основа дальнейшего развития государства — по пути прогресса, цивилизации, технологического прорыва, цифровизации и развития искусственного интеллекта. Казахстан выделяется на мировой арене своими принципами открытости, межкультурного согласия и миролюбия.
Активисты движения "Жаңа адамдар" выбирают патриотизм как образ жизни, в своей деятельности транслируют идею участия общества в ключевых государственных процессах и призывают казахстанцев воспользоваться своим правом голоса.
Лидер движения "Жаңа адамдар"Асель Баденова:
"Я голосую за новую Конституцию и призываю вас всех поддержать этот проект на референдуме 15 марта! Каждый гражданин может сказать: я участвовал в принятии решений о будущем своей страны. Голос каждого имеет значение, ведь именно участие общества определяет направление развития страны".