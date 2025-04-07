Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура РК из Кыргызстана экстрадировала гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

В июне 2023 года гражданка в группе лиц по предварительному сговору направила в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ.

Затем посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов пяти потерпевших на банковские счета «дропперов» и завладела их деньгами.

В результате её преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.

В январе она задержана в аэропорту г.Бишкек и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирована на родину.