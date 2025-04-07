Посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов пяти потерпевших
Генпрокуратура РК из Кыргызстана экстрадировала гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz
В июне 2023 года гражданка в группе лиц по предварительному сговору направила в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ.
Затем посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов пяти потерпевших на банковские счета «дропперов» и завладела их деньгами.
В результате её преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге.
В январе она задержана в аэропорту г.Бишкек и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирована на родину.
«В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.