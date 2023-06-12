Мог ли поджог стать причиной пожара в Абайской области, установит расследование

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
238
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Специалисты разбираются, стал ли причиной пожара в резервате «Семей орманы» поджог.

Фото пресс-службы МЧС РК

Компетентные органы проводят расследование по установлению причины лесного пожара в Абайской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Акимат прокомментировал видео из Сети, автор которого предполагает, что источником огня мог стать не грозовой разряд, а целенаправленный поджог.

«Стоит учесть, что на участках, запечатленных в видео, огонь от предположительных костров не распространился на прилегающие лесные массивы», – обратил внимание акимат.

Уточняется, что «сейчас компетентные органы проводят всестороннее разбирательство по этому вопросу. Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара».

Акимат области обратился к казахстанцам с просьбой доверять только официальной информации и напомнил об ответственности за распространение недостоверных данных.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га. В данный момент горение наблюдается на 43 тысячах га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По факту масштабного лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области президент объявил 12 июня днем общенационального траура в Республике Казахстан.

#область Абай #расследование #пожар #Семей орманы #причина пожара #облакимат

Популярное

Все
Пепелище
Любого, кто протягивает руку помощи нуждающемуся, можно назвать волонтером
Институт суда присяжных расширяет подсудность: все больше категорий уголовных дел рассматриваются судом с участием народных представителей
На Республиканском форуме государственных обвинителей, который прошел недавно в стенах Генеральной прокуратуры, в очередной раз был поднят вопрос равноправия адвокатов и прокуроров
Акимат Абайской области объявил сбор для помощи пострадавшим от пожара
Мобильная группа начала круглосуточно дежурить на рынке "Алтын Орда"
Ситуация с пожаром в Абайской области на 12 июня
Шанырак у нас общий
Главный флаг Казахстана приспустили в Астане
Уголовное дело возбудили по факту лесного пожара в области Абай
Поехавшего тушить пожар сотрудника лесхоза разыскивают в Абайской области
Видео с заготовками для розжига деревьев в лесу не имеет отношения к области Абай – акимат
Правительство Турции выразило соболезнования Казахстану
Жителей поселков Булак и Озерки эвакуировали в Семей
Казахстанская авиакомпания запускает пассажирские рейсы в Пакистан
Технологии завтрашнего дня
Аружан Саин освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка в РК
С прицелом на креатив
Вспомним всех поименно...
Политический кризис с экономическими последствиями
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
Астана готовится к приезду высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
В Усть-Каменогорске киоск с шаурмой работал с вопиющими санитарными нарушениями
Когда же вода?
В Усть-Каменогорске полицейские нашли схрон с револьвером столетней давности
Две улицы перекрыли на ремонт в Астане
Консерваторы оказались сильнее
На полигоне ТБО и на территории зеленого пояса Астаны провели масштабную уборку
Рухлядь исправно работать не станет
126 многоэтажек и соцобъекты Костаная останутся без горячей воды до конца лета. Причина – реконструкция тепломагистрали ТМ-14
Пожарный спас тонущего ребенка в Семее
Главные ценности страны и народа
В Алматы шахматисты из 18 стран сражаются за титул чемпиона Азии и возможность попасть на Кубок мира ФИДЕ-2023
Эксперты призвали снизить расход воды на каскаде Иртышских гидроэлектростанций
Полицейская погоня со стрельбой произошла в Текели
В Индии второй раз обрушился строящийся мост через реку Ганг
Фуат Октай передал полномочия вице-президента Турции
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Президентские выборы в Узбекистане: в ЦИК зарегистрировали кандидатов
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу

Читайте также

Пожар в резервате "Семей орманы" – ситуация к этому часу
Сенаторы перечислили однодневную зарплату семьям погибших с…
Школьника из ЗКО осудили за "минирование" нескольких вузов
На имя президента поступают телеграммы соболезнования от ми…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]