Мог ли поджог стать причиной пожара в Абайской области, установит расследование

Специалисты разбираются, стал ли причиной пожара в резервате «Семей орманы» поджог.

Фото пресс-службы МЧС РК

Компетентные органы проводят расследование по установлению причины лесного пожара в Абайской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Акимат прокомментировал видео из Сети, автор которого предполагает, что источником огня мог стать не грозовой разряд, а целенаправленный поджог.

«Стоит учесть, что на участках, запечатленных в видео, огонь от предположительных костров не распространился на прилегающие лесные массивы», – обратил внимание акимат.

Уточняется, что «сейчас компетентные органы проводят всестороннее разбирательство по этому вопросу. Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара».

Акимат области обратился к казахстанцам с просьбой доверять только официальной информации и напомнил об ответственности за распространение недостоверных данных.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га. В данный момент горение наблюдается на 43 тысячах га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По факту масштабного лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области президент объявил 12 июня днем общенационального траура в Республике Казахстан.