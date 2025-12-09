Североказахстанская спортсменка Кристина Шумекова проводит блестящий сезон на юниорском Кубке мира, завоевывая "золото" одно за другим и заставляя говорить о себе всю международную конькобежную арену, передает Kazpravda.kz

Фото акимата СКО

С 14 ноября по 25 января проходят этапы Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту. На трассе итальянского города Коллальбо спортсменка из Северо-Казахстанской области Кристина Шумекова продемонстрировала выдающуюся подготовку и стабильность, уверенно поднимаясь на верхние ступени пьедестала.

29 ноября она завоевала два золота — на дистанциях 1000 м и 3000 м. 30 ноября Кристина вновь стала лучшей, выиграв 1500 м.

5 декабря спортсменка повторила свой успех и снова взяла две золотые медали на 1000 м и 3000 м. 7 декабря она вновь оказалась вне конкуренции, победив на дистанции 1500 м.

Высокие результаты юной спортсменки не остались без внимания руководства региона. Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов поздравил Кристину Шумекову с впечатляющим выступлением на этапе мирового турнира.

«Наша землячка Кристина Шумекова успешно выступила на этапе Кубка мира среди юниоров. Кристина уверенно завоевала золотые медали, продемонстрировав профессионализм, мастерство и спортивный характер. Искренне благодарю Кристину за достойное представление области и страны на международной арене. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья и новых побед!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Выступления Кристины вдохновляют юных спортсменов СКО.