Конституционный закон о Қазақстан Халық Кеңесі одобрен на совместном заседании палат Парламента

Парламент
141
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Согласно законопроекту, Қазақстан Халық Кеңесі получит статус высшего конституционного консультативного органа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламент на совместном заседании палат одобрил в первом чтении проект Конституционного закона «О Қазақстан Халық Кеңесі», предусматривающий создание нового высшего консультативного органа, который станет площадкой для диалога между обществом и государством, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев, закон разработан во исполнение новой Конституции Казахстана, принятой 15 марта 2026 года. Он отметил, что новый институт должен обеспечить представительство интересов народа и расширить механизмы участия граждан в формировании государственной политики.

Согласно законопроекту, Қазақстан Халық Кеңесі получит статус высшего конституционного консультативного органа. В его полномочия войдут выработка предложений по вопросам внутренней политики, участие в законодательном процессе, инициирование референдумов, организация общественных обсуждений и участие в общественном контроле.

«При этом новый орган не будет дублировать функции государственных структур, а станет площадкой для выработки согласованных рекомендаций. Состав Совета предлагается формировать из представителей этнокультурных объединений, общественных организаций, некоммерческого сектора, маслихатов и общественных советов. От каждой группы планируется делегировать по 42 человека», - пояснил глава Минюста.

Председателя Қазақстан Халық Кеңесі будут избирать сроком на четыре года по предложению Президента страны либо по инициативе не менее трети членов Совета. Одно и то же лицо не сможет занимать этот пост более двух сроков подряд.

Отдельно законопроект закрепляет за Қазақстан Халық Кеңесі организацию Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который традиционно проходит в Астане. С принятием нового закона предлагается признать утратившим силу Закон «Об Ассамблее народа Казахстана»

#закон #полномочия #Қазақстан Халық Кеңесі

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Город или село: в Казахстане вводят четкие критерии для изм…
Астана получит особый статус для эффективного госуправления…
Когда пройдет совместное заседание палат Парламента
Ерлан Карин: Выборы в Курултай олицетворяют начало нового э…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]