Конституционный закон о Қазақстан Халық Кеңесі одобрен на совместном заседании палат Парламента

Парламент на совместном заседании палат одобрил в первом чтении проект Конституционного закона «О Қазақстан Халық Кеңесі», предусматривающий создание нового высшего консультативного органа, который станет площадкой для диалога между обществом и государством, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев, закон разработан во исполнение новой Конституции Казахстана, принятой 15 марта 2026 года. Он отметил, что новый институт должен обеспечить представительство интересов народа и расширить механизмы участия граждан в формировании государственной политики.

Согласно законопроекту, Қазақстан Халық Кеңесі получит статус высшего конституционного консультативного органа. В его полномочия войдут выработка предложений по вопросам внутренней политики, участие в законодательном процессе, инициирование референдумов, организация общественных обсуждений и участие в общественном контроле.

«При этом новый орган не будет дублировать функции государственных структур, а станет площадкой для выработки согласованных рекомендаций. Состав Совета предлагается формировать из представителей этнокультурных объединений, общественных организаций, некоммерческого сектора, маслихатов и общественных советов. От каждой группы планируется делегировать по 42 человека», - пояснил глава Минюста.

Председателя Қазақстан Халық Кеңесі будут избирать сроком на четыре года по предложению Президента страны либо по инициативе не менее трети членов Совета. Одно и то же лицо не сможет занимать этот пост более двух сроков подряд.

Отдельно законопроект закрепляет за Қазақстан Халық Кеңесі организацию Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который традиционно проходит в Астане. С принятием нового закона предлагается признать утратившим силу Закон «Об Ассамблее народа Казахстана»