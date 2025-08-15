Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ЧП произошло в селе Калкаман. Несколько коров бесхозно паслись на улице населенного пункта, и когда сельчане попытались отогнать их от своих огородов, одно животное подошло к песочнице, где играли дети. Корова подняла ребенка на рога и отбросила в сторону. Взрослые тут же прогнали животное, вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавшую девочку в экстренном порядке доставили в стационар – врачи диагностировали у нее тупую травму живота и повреждение внутренних органов. Происшествие случилось еще в начале августа, однако стало известно о нем только сейчас из сообщения департамента полиции.

По информации областной детской больницы, спустя неделю лечения ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.

В департаменте полиции добавили, что владелицу коровы привлекли к ответственности за нарушение правил выпаса скота с наложением штрафа. Кроме того, потерпевшая сторона может обратиться в гражданском порядке в суд за возмещением материального и морального ущерба.

В этом году в Павлодарской области более тысячи хозяев сельхозживотных наказали за бесконтрольный выпас скота. На специализированных стоянках находятся более 14 тыс. таких животных.