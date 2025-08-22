21–22 августа в Костанае прошёл Qostanai Investment Forum 2025, ставший крупнейшей региональной площадкой, посвящённой вопросам цифровизации, внедрения искусственного интеллекта и привлечения инвестиций в высокотехнологичные проекты. Форум объединил представителей государственных органов, международных организаций, бизнес-сообщества и IT-индустрии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: пресс-служба областного акимата

В преддверии форума, 21 августа, в регионе состоялись важные события, задавшие тон всей программе. В этот день был дан старт второй очереди проекта по расширению покрытия мобильной связи. Первая очередь была запущена в декабре прошлого года и обеспечила устойчивую связь в 15 сёлах области. Продолжая реализацию инициативы, аким Костанайской области Кумар Аксакалов и руководство Beeline Казахстан Рауан Кабдрахимов подписали меморандум о сотрудничестве, закрепив планы по дальнейшему развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Как отметил глава региона, проект является результатом партнёрства государства и бизнеса и направлен на то, чтобы каждый житель области почувствовал себя частью единого цифрового пространства.

Также 21 августа в Qostanai Hub прошли мероприятия для стартап-сообщества. Традиционный Pizza Pitch стал площадкой, где молодые предприниматели представили свои проекты экспертному жюри и инвесторам. В этот же день состоялась встреча с героями рейтинга Forbes «30 under 30», среди которых – основатель платформы EasyTap Мазгум Толеш, генеральный секретарь Федерации спортивного программирования Адина Магавина и сооснователь IGPS Tech Мирас Байжигит. Эти инициативы подчеркнули важность регионального технопарка как центра поддержки инноваций и IT-сообщества.

Основная часть форума развернулась 22 августа на заводе KIA Qazaqstan. Здесь прошла технологическая выставка, на которой были представлены разработки региональных предприятий в области цифровых решений и искусственного интеллекта.

Пленарное заседание форума открыл казахстанский эксперт Рахим Ошакпаев. В ходе дискуссий рассматривались ключевые вопросы развития искусственного интеллекта и цифровизации. Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что регион уже активно применяет искусственный интеллект в ряде направлений. Работа ведётся в соответствии с задачами, поставленными Главой государства на недавнем расширенном заседании Правительства - по активному внедрению ИИ в регионах страны.

Также обозначил приоритетные направления внедрения ИИ в агропромышленный комплекс, где уже реализуется концепция «умных ферм», и в сферу ЖКХ, где планируется использование систем внутритрубной диагностики. Он подчеркнул, что Костанайская область привлекает внимание инвесторов и IT-компаний и имеет потенциал стать одним из лидеров в сфере инноваций.

С докладами также выступили международные и национальные эксперты. Посол ЕС в Казахстане Алешко Симкич представила обзор нового Закона ЕС об искусственном интеллекте, вступившего в силу 1 августа 2025 года, устанавливающего правила регулирования для систем распознавания лиц, предиктивной аналитики и генеративных технологий. Вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун рассказал о значении технопарка Astana Hub и его костанайского филиала Qostanai Hub, который занял третье место в стране по числу заявок в рамках программы Startup Garage. Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров подчеркнул роль МФЦА в привлечении иностранных инвестиций в цифровые, «зелёные» и технологические проекты.

О перспективах телекоммуникаций рассказал председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, представив инициативы по созданию национальной системы видеомониторинга, запуску образовательной платформы AI-Mektep, применению дронов и технологий ИИ для раннего обнаружения лесных пожаров. Генеральный директор KIA Qazaqstan Ким Дэ Ки анонсировал внедрение порядка 70 промышленных роботов, которые обеспечат высокий уровень автоматизации и стабильное качество продукции.

Руководитель компании METOS Sergiu Smocinschi отметил значение цифровых данных для современного земледелия и их роль в прогнозировании заболеваний растений и использовании автономной техники. Президент Ассоциации IT-компаний Казахстана Ирина Сулименко поделилась опытом применения ИИ в животноводстве, приведя пример системы «цифрового ветеринара», позволяющей предупреждать болезни у животных. Свою разработку представил и Мазгум Толеш, презентовав стартап EasyTap – онлайн-сервис для поиска почасовых сотрудников в сфере ритейла и HoReCa.

Qostanai Investment Forum 2025 стал значимым этапом реализации программы цифровой трансформации региона. Событие показало, что Костанайская область не только активно внедряет цифровые решения, но и формирует полноценную экосистему для стартапов и инвесторов, стремясь занять передовые позиции в сфере инноваций и технологий в соответствии с общенациональными приоритетами развития.