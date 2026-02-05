Как отметила, представляя Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки и развития креативных индустрий», сенатор Айгуль Капбарова, разработанный по инициативе депутатов, он стал практическим продолжением поручений Президента, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года, где был обозначен курс на всестороннее развитие креативной экономики.

Новый закон нацелен на формирование креативных индуст­рий как отдельного сектора экономики, способного вносить вклад в ее диверсификацию, создание рабочих мест и развитие малого и среднего бизнеса. Речь идет не только о культуре в привычном понимании, но и о трансформации творческого потенциала в устойчивый экономический ресурс.

Документ вносит изменения в законы «О культуре», «О кинематографии», «О государственной молодежной политике» и «О государственном имуществе». Впервые на законодательном уровне уточняются ключевые понятия в сфере креативных индустрий и вводится единый реестр их субъектов. Учет будет вестись в онлайн-формате, что должно повысить прозрачность отрасли и обеспечить формирование дос­товерной статистики.

– Уполномоченному государственному органу предоставляются полномочия по ведению реестра и мониторингу привлечения частных инвестиций в рамках государственного софинансирования. Такой механизм призван усилить взаимодействие государства и бизнеса и стимулировать инвестиционную активность в креативной сфере, – пояснила сенатор.

Существенный блок закона касается регионального развития. Местные исполнительные органы получат полномочия по созданию условий для развития креативного предпринимательства, поддержки талантов и реа­лизации их потенциала. Одно­временно на законодательном уровне закрепляются трудовые права работников, занятых в креативных индустриях.

Отдельно регламентируются вопросы проведения культурно-массовых мероприятий с участием иностранных творчес­ких коллективов, процедуры экспертизы фильмов до их проката, сроки выдачи прокатных удостоверений, а также порядок аренды имущества государственных организаций культуры.

В целом закон формирует комплексную правовую основу для развития креативной экономики в стране. Ожидается, что его реа­лизация позволит создать конкурентоспособные отечественные креативные продукты и выстроить механизмы их эффективной коммерциализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В ходе обсуждения закона председатель Сената Маулен Ашимбаев обратил внимание на финансовую основу будущего Фонда поддержки креативных индустрий, создание которого предусмотрено законом, и поинтересовался его реальными параметрами.

– Какой объем фонда поддерж­ки креативных индустрий вы предполагаете в целом? Ежегодно туда поступает 3 процента от лотереи. Будут ли дополнительно вкладываться государственные средства из республиканского бюджета? – задал он вопрос.

Отвечая на него, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов сообщил, что прогнозный объем фонда оценивается примерно в 4 млрд тенге ежегодно. По его словам, 3% отчислений национального лотерейного оператора являются плавающей величиной, поэтому точная сумма может меняться от года к году.

При этом Евгений Кочетов подчеркнул, что участие государства в финансировании будет ограничено по времени. Государственный бюджет предусмотрен лишь на первые три года существования фонда, после чего он будет работать без бюджетной поддержки – за счет самоокупаемости вложенных средств и продолжающихся лотерейных отчислений.

Второй блок вопросов Маулена Ашимбаева касался содержания самого закона и дополнительных механизмов поддержки отрасли. Как пояснил вице-министр, закон предусматривает широкий пакет нефинансовых мер. Одним из ключевых инструментов станет резидентство фонда: участники креативной индустрии смогут бесплатно пользоваться помещениями без арендной платы. При этом резидентство будет экстерриториальным – предприниматели смогут работать в любом из креативных хабов, которые планируется создать в 20 регионах страны.

Кроме того, резиденты фонда получат доступ к образовательным программам – инкубационным и акселерационным, направленным на доведение креативных идей до стадии коммерциализации.

– На заключительном этапе фонд будет подключать финансовые инструменты, инвестируя в уже готовые проекты и выводя их на рынок, в том числе с ориентацией на экспорт, – сказал вице-министр.

Комментируя документ, Маулен Ашимбаев выразил надежду, что рассмотренный закон придаст новый импульс дальнейшему развитию креативного сектора экономики страны.