Фото: ДП области

В рамках республиканского оперативно-розыскного мероприятия «Қарасора» в доме жителя Бурлинского района полицейские провели обыск, в ходе которого изъяты сотни доз вещества, предположительно наркотики растительного происхождения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Спрятаны они были в разных местах. Так, в гараже было обнаружено пятилитровое ведро с тремя полиэтиленовыми пакетами, содержащими растительное вещество, а также бумажный сверток с семенами растения неизвестного происхождения, в сарае – шесть свертков с растительным веществом.

Аналогичное вещество обнаружено на чердаке дома в десятилитровом ведре и трех пакетах, а также в фасовке – всего 492 спичечных коробка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.