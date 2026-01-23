Для краткой справки поясним: человеческий мозг прошел невероятный путь. Если у наших предков австралопитеков он весил около 400–500 граммов, то за миллионы лет эволюции он увеличился втрое. Самый большой мозг в истории человечества был не у нас, а у неандертальцев и кроманьонцев (людей ледникового периода). Около 20–30 тысяч лет назад его объем составлял в среднем 1 500–1 600 кубических сантиметров. Сейчас же средний объем мозга современного человека составляет около 1 350 кубических сантиметров. То есть за последние 20 тыс. лет мы «потеряли» в объе­ме примерно с теннисный мяч.

Почему он сокращается? Ученые выдвигают две основные версии. Первая – оптимизация: мозг становится компактнее, но эффективнее (как наши процессоры). Вторая – социализация: нам больше не нужно помнить все способы выживания в одиночку, часть функций мы «делегировали» обществу. Мы стали более специализированными, но менее универсальными.

Кстати, существует интересная антропологическая гипотеза. Согласно данным некоторых исследований (например, работам известного российского антрополога Станислава Дробышевского), у казахов и монголов не только один из самых высоких показателей объема мозга в мире, но он еще и продолжает расти, хотя и не значительно. В это же время в Европе и Америке средний объем мозга продолжает медленно снижаться. Причины тому разные и никак не связаны с особым интеллектуальным скачком у этих народов. Это в большей степени связано с климатической адаптацией и генетической устойчивостью: крупная голова (и, соответственно, мозг) лучше сохраняет тепло в условиях сурового резко континентального климата степей, а особенности рациона (очень калорийная пища) и кочевого образа жизни, требовавшего мгновенной обработки огромных объемов информации о местности, погоде и стадах, мог­ли закрепить этот признак. Кстати, самый большой объем мозга зафиксирован у эскимосов (!) – а иначе им очень сложно было бы выживать в условиях ультра-морозов Арктики. При этом важно понимать: в науке размер мозга напрямую не равен уровню интеллекта (у слона или кита мозг в разы больше нашего, но стихи они не пишут).

Но вернемся к ИИ. Развитие искусственного интеллекта – это не просто очередная ступень вроде перехода от паровоза к электромотору. Это первый случай в истории земной жизни, когда человек создает не мускулы (машины), а разум, отделенный от биологического носителя. И в данное время мы находимся в странной позиции: мы не можем остановить этот процесс, нам остается лишь подстраиваться, создавая для своего цифрового двойника (который, кстати, может и перерасти своего создателя) все более мощные вычислительные возможности.

В этом кроется наш величайший парадокс. Передавая машинам холодный расчет и рутину, мы наконец высвобождаем место для того, что делает нас людьми: для эмпатии, творчества и поиска высших смыслов. Мы надеемся остаться архитекторами этой новой реальности, ее живой душой. Но в этой гонке с самими собой важно не потерять само значение слова «человек». Кто мы в этом стремительно меняющемся мире – все еще венец творения или лишь биологический «загрузчик» для более совершенной и практически­ вечной кремниевой формы? Ответа­ пока нет.