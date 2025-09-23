Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 8 месяцев 2025 года операторы контакт-центра ТОО «СК-Фармация» по номеру 1439 обработали более 39 тыс. обращений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, звонки на данный номер бесплатны с любых мобильных и стационарных телефонов. Чаще всего пациенты обращались по вопросам обеспечения препаратами для лечения:

● сахарного диабета,

● эпилепсии,

● артериальной гипертензии,

● ревматоидного артрита,

● онкологических заболеваний,

● хронической обструктивной болезни легких,

● аритмии и рассеянного склероза.

История обращений фиксируется в CRM-системе, включая записи разговоров и этапы обработки заявок. Это позволяет выстраивать прозрачную систему мониторинга и повышать эффективность работы.

«Операторы Контакт-центра имеют высшее медицинское или фармацевтическое образование, что позволяет оказывать квалифицированные консультации на государственном и русском языках. Центр принимает звонки в будние дни с 09:00 до 18:30, в субботу – с 09:00 до 13:00, воскресенье – выходной день», – рассказала начальник Контакт-центра Баян Рустембекова.

Контакт-центр предоставляет консультации по наличию и поставкам лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых в рамках ГОБМП и ОСМС, а также информирует пациентов о графике отгрузок и остатках препаратов в конкретных медицинских организациях.

Кроме того, номер 1439 выполняет функцию телефона доверия — здесь можно сообщить о случаях коррупционных нарушений в сфере лекарственного обеспечения.

Министерство здравоохранения совместно с «СК-Фармация» продолжает системную работу по предоставлению бесплатных медикаментов в рамках ГОБМП И ОСМС в целях обеспечения доступности лекарственных средств для казахстанцев.

Бесплатное лекарственное обеспечение осуществляется на амбулаторном уровне – через поликлиники по рецептам врачей, и стационарном уровне – в условиях больниц.