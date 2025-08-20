С начала августа контакт-центр Бюро национальной статистики 1446 активно оказывает консультационную поддержку гражданам по вопросам участия в Национальной сельскохозяйственной переписи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 августа в контакт-центр поступило и обработано более 10,5 тыс. обращений, из которых 8,4 тыс. касались непосредственно сельхозпереписи.

В настоящий момент перепись проходит в онлайн-формате. До конца августа все сельхозформирования и домохозяйства могут пройти сельскохозяйственную перепись онлайн на официальном сайте sanaq.gov.kz.

Для оперативного получения консультаций контакт-центр 1446 работает круглосуточно. Также доступны цифровые каналы связи, включая чат-бот «Sanaq myrza» и онлайн-консультанта на сайте.

Напоминаем, что второй этап переписи состоится с 20 сентября по 20 октября 2025 года. В этот период интервьюеры будут лично посещать домохозяйства для сбора данных у тех, кто не прошел перепись онлайн.

Сельскохозяйственная перепись играет ключевую роль в актуализации данных о сельхозпроизводителях и формировании качественной статистики, необходимой для эффективного развития аграрного сектора страны.