Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный совет по профессиональным квалификациям совместно с экспертным сообществом утвердил новую Национальную рамку квалификаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда

Теперь документ охватывает не только формальное образование, но и результаты неформального, информального обучения и признанные квалификации.

НРК предназначена для всех участников рынка труда: государственных органов, работодателей, отраслевых ассоциаций, профсоюзов, образовательных организаций и самих граждан.

НРК – это базовый инструмент для разработки отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов, который позволяет упорядочить систему признания квалификаций, а также создает условия для профессионального и карьерного роста.

Предыдущая версия опиралась главным образом на уровни формального образования и не охватывала иные формы обучения. Новая редакция основана на принципах Европейской рамки квалификаций и требованиях современной экономики.

«Актуализированная НРК разработана в соответствии с трудовым и образовательным законодательством Казахстана, а также с учётом международного опыта. Она основана на принципах прозрачности и сопоставимости, что обеспечивает признание компетенций, полученных в разных отраслях, и облегчает мобильность работников. Обновленная НРК создает гибкую систему квалификаций, поддерживает «обучение на протяжении всей жизни» и ориентирована на реальные потребности экономики», – сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

Новая редакция включает восемь уровней, выстроенных по принципу нарастания сложности трудовых функций, степени ответственности и уровня наукоёмкости. Это позволяет объективно оценивать квалификацию работника и учитывать широкий спектр путей её получения.

Таким образом, официальным подтверждением компетенций теперь являются не только диплом и опыт работы, но и сертификаты о завершении краткосрочных курсов, а также подтверждение квалификации на портале Career Enbek.