Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"

Искусственный интеллект
По мнению Питера Норвига, устойчивый, предсказуемый и амбициозный технологический курс Казахстана создаёт условия для быстрого роста инновационной экосистемы, передает Kazpravda.kz

Фото: en.wikipedia.org

Один из самых авторитетных учёных мира в области ИИ — Питер Норвиг, бывший директор Google Research, соавтор ведущего в мире учебника по искусственному интеллекту «Artificial Intelligence: A Modern Approach», эксперт, работавший в NASA и Google, — высоко оценил усилия Казахстана в сфере науки, образования и технологий.

Свое мнение он высказал после участия в заседании Совета по развитию ИИ при Президенте РК по приглашению Кай-Фу Ли.

По словам Питера Норвига:

* Казахстан — нефтяная страна, но активно и смело трансформирует экономику в сторону ИИ.

* Это очень молодое в демографическом плане государство — молодёжь активно интересуется технологиями.

* Страна делает мощный акцент на образование: около 30 зарубежных университетов уже открыли филиалы.

* Казахстан грамотно использует миграционные ограничения других стран, привлекая иностранных студентов и давая своим — международный уровень обучения.

* Стартапы развиваются в уникальной модели: не за счёт венчурного капитала, а через государственные гранты — и эта схема даёт результат.

В стране уже появились свои «единороги».

Главное — государство убедило людей в серьёзности намерений и долгосрочности курса.

По мнению Норвига, устойчивый, предсказуемый и амбициозный технологический курс Казахстана создаёт условия для быстрого роста инновационной экосистемы.

