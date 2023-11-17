Лесной пожар в Костанайской области: экс-главе лесхоза ужесточили приговор

Общество
229
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

К 4,5 года заключения приговорили бывшего руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства по делу о масштабном лесном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области в сентябре 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, в августе 2023 года суд первой инстанции приговорил экс-руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства Ж. за халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия, к 4 годам ограничения свободы. Хотя изначально его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем особо крупный ущерб физическим, юридическим лицам и государству (пункт 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса РК).

Судебная коллегия пересмотрела приговор.

«Будучи должностным лицом Ж. для проведения работ в лесу обязал лесозаготовителей Т., М., М., Б., Е., А. перечислять деньги на свой карточный счет.

В должности директора он распустил государственные бригады лесорубов, а лесные деляны распределял по составленной им сводной ведомости конкретным лесорубам и без выдачи соответствующих лесорубочных билетов.

Это подтверждается показаниями допрошенных в суде свидетелей, переводами более чем на 15 млн тенге, заключением специалиста, согласно которому государству причинен ущерб свыше 4 млн тенге.

Факты незаконной порубки установлены судебными актами Аулиекольского районного суда.

Показания лесорубов, денежные переводы на его счет и вступившие в законную силу судебные акты подтверждают причинно-следственную связь между получением денег Ж. от лесорубов и незаконной порубкой леса», – установил суд. 

По положению о лесной охране и должностным инструкциям Ж., помимо организации и руководства работой госучреждения лесного хозяйства, организует оказание госуслуг: выдачу лесорубочного и лесного билетов.

Ответственность за действия лесозаготовителей должен нести руководитель лесничества, допустивший лесозаготовителей на участки без лесорубочных билетов.

Ж. знал о запрете работ в лесу в пожароопасный период, но разрешил незаконную порубку. В итоге это привело 2 сентября 2022 года к масштабному пожару.

«Разрешив лесозаготовителям работать в государственном лесном фонде в пожароопасный период, Ж., достоверно зная о запрете таких работ, использовал служебные полномочия вопреки интересам службы для извлечения выгод и преимуществ для лесозаготовителей, то есть явно злоупотребил должностными полномочиями», – апеллировали в суде.

Судебная коллегия пришла к выводу о доказанности вины Ж. в преступлении, и его действия вновь квалифицированы по пункту 3 части 4 статьи 361 УК.

Бывшему главе лесхоза вынесли новый обвинительный приговор – 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

За гражданскими истцами – потерпевшими: физическими лицами, КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства» и прокурором, подавшим иск в интересах государства, признано право на удовлетворение иска, вопрос о его размере передан на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

В иске КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» отказано.

 

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе загорелся лесной массив. 

Огонь уничтожил более 39 тысяч га лесных и нелесных угодий на общую сумму свыше 18 млрд тенге. Также сгорели жилые дома, субъекты малого бизнеса, техника, имущество лесного хозяйства более чем на 600 млн тенге.

На возмещение материальных потерь и борьбу с пожаром государство затратило свыше 2,5 млрд тенге.

1 человек погиб и 12 пострадали.  

7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00. 

Расследованием пожаров в Костанайской области занимались специальные прокуроры. Надзорный орган Костанайской области в сентябре прошлого года начал досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства»

В середине января 2023 года виновника крупного природного пожара в Аулиекольском районе тракториста Александра Репейко приговорили к году лишения свободы. 

#приговор #Костанайская область #лесхоз #лесной пожар

Популярное

Все
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Певец любви, патриотизма и свободы
Девичья коса – на всю степь краса!
Искусственный интеллект против барса
Самая популярная игра
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Фантазия – главное оружие артиста
Живет такой парень
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Заработал – помоги селу!
Земледелец – состояние души
С заботой о людях
Голливудская киностудия снимет фильм в Казахстане
Налог на роскошь обсудили в МНЭ
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025
Казахстан - Сан-Марино: где посмотреть онлайн трансляцию матча в Астане
Двойной праздник
Здравствуй, «миллионер»!
От форпоста до областного центра
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прилетели в Алма…
50 млн тенге вымогали у директора торговой сети в Петропавл…
Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у жителя Павлодарской обл…
«Юбилейное» пополнение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]