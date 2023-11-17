Лесной пожар в Костанайской области: экс-главе лесхоза ужесточили приговор

К 4,5 года заключения приговорили бывшего руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства по делу о масштабном лесном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области в сентябре 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда

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Напомним, в августе 2023 года суд первой инстанции приговорил экс-руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства Ж. за халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия, к 4 годам ограничения свободы. Хотя изначально его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем особо крупный ущерб физическим, юридическим лицам и государству (пункт 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса РК).

Судебная коллегия пересмотрела приговор.

«Будучи должностным лицом Ж. для проведения работ в лесу обязал лесозаготовителей Т., М., М., Б., Е., А. перечислять деньги на свой карточный счет. В должности директора он распустил государственные бригады лесорубов, а лесные деляны распределял по составленной им сводной ведомости конкретным лесорубам и без выдачи соответствующих лесорубочных билетов. Это подтверждается показаниями допрошенных в суде свидетелей, переводами более чем на 15 млн тенге, заключением специалиста, согласно которому государству причинен ущерб свыше 4 млн тенге. Факты незаконной порубки установлены судебными актами Аулиекольского районного суда. Показания лесорубов, денежные переводы на его счет и вступившие в законную силу судебные акты подтверждают причинно-следственную связь между получением денег Ж. от лесорубов и незаконной порубкой леса», – установил суд.

По положению о лесной охране и должностным инструкциям Ж., помимо организации и руководства работой госучреждения лесного хозяйства, организует оказание госуслуг: выдачу лесорубочного и лесного билетов.

Ответственность за действия лесозаготовителей должен нести руководитель лесничества, допустивший лесозаготовителей на участки без лесорубочных билетов.

Ж. знал о запрете работ в лесу в пожароопасный период, но разрешил незаконную порубку. В итоге это привело 2 сентября 2022 года к масштабному пожару.

«Разрешив лесозаготовителям работать в государственном лесном фонде в пожароопасный период, Ж., достоверно зная о запрете таких работ, использовал служебные полномочия вопреки интересам службы для извлечения выгод и преимуществ для лесозаготовителей, то есть явно злоупотребил должностными полномочиями», – апеллировали в суде.

Судебная коллегия пришла к выводу о доказанности вины Ж. в преступлении, и его действия вновь квалифицированы по пункту 3 части 4 статьи 361 УК.

Бывшему главе лесхоза вынесли новый обвинительный приговор – 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

За гражданскими истцами – потерпевшими: физическими лицами, КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства» и прокурором, подавшим иск в интересах государства, признано право на удовлетворение иска, вопрос о его размере передан на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

В иске КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» отказано.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе загорелся лесной массив.

Огонь уничтожил более 39 тысяч га лесных и нелесных угодий на общую сумму свыше 18 млрд тенге. Также сгорели жилые дома, субъекты малого бизнеса, техника, имущество лесного хозяйства более чем на 600 млн тенге.

На возмещение материальных потерь и борьбу с пожаром государство затратило свыше 2,5 млрд тенге.

1 человек погиб и 12 пострадали.

7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00.

Расследованием пожаров в Костанайской области занимались специальные прокуроры. Надзорный орган Костанайской области в сентябре прошлого года начал досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства».

В середине января 2023 года виновника крупного природного пожара в Аулиекольском районе тракториста Александра Репейко приговорили к году лишения свободы.