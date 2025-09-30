Известный умелец из Актобе Еркосай Абилов начинал как самоучка. За 30 лет упорного труда стал искусным мастером.

– Я изготовил немало музыкальных инструментов, также создаю серебряные украшения, делаю традиционные седла, элементы конского снаряжения. Мои работы сегодня хранятся в музеях, звучат в оркестрах, их часто в качестве сувениров увозят на родину иностранцы. Участвую в международных и республиканских выставках, – рассказал Еркосай Абилов.

Супруги Бейсбековы из Шымкента занялись традиционным творчеством в 1989 году, сразу после окончания художественного училища. Сегодня в их большой семье у каждого – свое направление: живопись, ковро­ткачество, художественная обработка кожи... В рамках фестиваля они провели мастер-класс по войлоковалянию.

Для атырауской мастерицы Маржангуль Калиевой участие в фестивале – это возможность показать не только свои умения, но и богатую палитру местных ремесел. Она занимается вышивкой, украшая ею традицион­ную одежду для девушек и юношей, а также изготавливает различные предметы домашнего обихода.

Изделия мастеров вызвали живой интерес у посетителей. Как рассказал заместитель руководителя областного управления культуры и развития языков Арман Адилгалиев, прик­ладное искусство кочевого народа не только сохраняется, но и развивается в соответствии с современными тенденциями.

– Ремесло передается из поколения в поколение, и сегодня особенно важно его популяризировать среди молодежи. Опытные мастера щедро делятся знаниями и умением с начинающими, и именно так наша культура остается востребованной, – сказал он.