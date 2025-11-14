Фото: Мажилис

В первом чтении Палате предлагается рассмотреть инициированные парламентариями поправки, направленные на совершенствование безопасных условий труда и защиту трудовых прав работников. В документе предлагается внести изменения в три кодексa. Поправки в Трудовой кодекс предусматривают расширение полномочий уполномоченного органа по труду, совершенствование норм об оплате труда и работе согласительных комиссий.

В Социальном кодексе предлагается засчитывать в трудовой стаж время ухода за малолетними детьми неработающему отцу при назначении пенсионных выплат по возрасту. В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» уточняется порядок определения степени тяжести производственных травм.

Для обсуждения во втором чтении вносятся законодательные новшества, разработанные в целях приведения антикоррупционного законодательства в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан.

В проект повестки пленарного заседания также включен законопроект о ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования. Документ направлен на расширение академической и профессиональной мобильности, упрощение признания дипломов, степеней и иных квалификаций, а также на обеспечение прозрачности и справедливости при их оценке.

В работу предлагается принять новый законопроект о ратификации Протокола с изменениями в Соглашение с Правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 16 января 1996 года.