В Туркестанской областной детской больнице экстренно прооперировали ребенка, в пищеводе которого застрял инородный предмет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам матери малыша, после еды у ребенка начался кашель, тошнота и обильное слюнотечение. При рентгенологическом исследовании в центральной районной больнице в пищеводе был обнаружен круглый металлический предмет – батарейка. Больного экстренно доставили на машине скорой помощи в Туркестанскую детскую областную больницу.



В отделении неотложной помощи хирурги и эндоскописты провели совместный осмотр и дополнительные исследования. Рентгенография подтвердила наличие инородного тела в верхней трети пищевода. Чтобы спасти жизнь ребенка, хирурги немедленно провели операцию и успешно удалили инородное тело.

По словам врачей, операция была сложной. Некоторое время маленький пациент провел в реанимации под строгим наблюдением врачей.



В настоящее время состояние ребенка улучшилось, он переведен в палату и продолжает лечение, находясь под постоянным наблюдением врачей.

По словам специалистов, подобные случаи часто происходят, когда дети случайно проглатывают мелкие предметы. Поэтому родителей просят уделять особое внимание безопасности своих детей.



