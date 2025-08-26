Минэнерго утвердило график поставки «социального» мазута

Энергетика,Нефть и Газ
73

Поставки определены на начало сентября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На топливных складах энергоисточников накоплено 4,4 млн тонн угля, что на 9% больше уровня прошлого года. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz

Министр также сообщил, что накоплено 131,9 тыс. тонн мазута, что на 32% больше уровня прошлого года.

«Министерством утвержден график поставки «социального» мазута в объеме 257 тыс. тонн, начиная с сентября. Необходимо ускорить заключение договоров и обеспечение должного запаса топлива», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

#поставки #график #мазут

