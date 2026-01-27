Минфин выявил в аэропорту Алматы незаконные выплаты дивидендов на 6,8 млрд тенге

По результатам проверки средства полностью возвращены на счет аэропорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе профилактического контроля Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов выявил нарушение в финансовой деятельности Международного аэропорта Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МФ РК.

"Проверкой установлены факты незаконной выплаты дивидендов на сумму 6,8 млрд тенге юридическому лицу, которое не имело статуса акционера, тем самым это повлияло на финансовую стабильность стратегического объекта, потенциально снижая его активы и возможности для развития", - говорится в сообщении.

По результатам проверки средства полностью возвращены на счет аэропорта. Они будут направлены на его развитие, улучшение качества обслуживания и комфорта пассажиров.

По словам председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Ержана Мынжасарова, благодаря новым подходам, внедренным в 2025 году, контрольный орган перешел от массовых проверок к адресной работе.

 

#нарушения #Минфин #аэропорт

