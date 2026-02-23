Министр обороны проверил готовность миротворцев к миссии на Голанские высоты

Армия
84
Айман Аманжолова
корреспондент

В ходе рабочей поездки в Алматы глава оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов встретился с военнослужащими 3-го национального миротворческого контингента, готовящимися к убытию для выполнения миссии ООН на Голанских высотах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Командир подразделения подполковник Ильяс Алматов доложил министру о готовности личного состава к выполнению поставленных задач.

«Подготовка ведётся по международным стандартам. Личный состав полностью готов к убытию в район миссии, - сообщил он. Обращаясь к военнослужащим, министр обороны подчеркнул значимость предстоящей миссии. - Участие в миротворческой операции - высокая честь и большая ответственность. Казахстанский контингент пользуется доверием и уважением со стороны руководства страны и командования миссии ООН. Уверен, вы достойно представите нашу республику», - сказал генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Министр также отметил вклад казахстанских миротворцев в обеспечение стабильности и безопасности в зоне ответственности. В тот же день в Дом армии управляющий директор АО «Казахстан ГИС Центр» Нуркен Ержанов представил министру обороны офис Defence Tech - многофункциональный инновационный хаб.

Его деятельность направлена на поиск и отбор перспективных разработок для нужд оборонной сферы, сопровождение проектов от идеи до создания прототипа и подготовки к пилотному внедрению. Центр обеспечивает взаимодействие Министерство обороны Республики Казахстан с подведомственными организациями, научным сообществом и стартап-экосистемой, создавая условия для тестирования и последующего внедрения решений в практическую деятельность.

#армия #миротворцы #МО

